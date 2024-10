I Patagarri: La storia della Band Swing di X Factor 2024

I Patagarri X Factor 2024 un quintetto swing originario di Milano, hanno fatto il loro esordio nella seconda puntata delle audizioni di X Factor 2024. La loro esibizione di Via con me di Paolo Conte ha incantato i giudici, portando una ventata di allegria e divertimento sul palco. Con un nome che richiama il famoso trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, i Patagarri si sono subito distinti per la loro ironia e la loro capacità di coinvolgere il pubblico​.

i patagarri – la storia

La band milanese ha iniziato la sua carriera esibendosi nei mercati rionali di Milano, dove hanno perfezionato il loro stile e raccolto i primi consensi dal pubblico ma anche suonato in contesti internazionali. Il loro percorso è un omaggio alla tradizione swing, ma con un tocco di modernità che li ha resi unici sul palco di X Factor. I Patagarri non si limitano solo alla musica, ma portano con sé una storia fatta di amore per l’arte e il divertimento, con l’obiettivo di trasmettere energia positiva al pubblico.

Quintetto jazz, swing, gipsy e blues. Dagli Standard jazz degli anni 20 alla musica popolare italiana riadattata alla django Reinhardt. Con sfumature di musica classica e accenni di musica sudamericana.

Francesco (tromba), Arturo (trombone) e Giovanni (clarinetto) studiano jazz al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano mentre Daniele e Jacopo alla civica di jazz.

i patagarri – X factor 2024 AUDIZIONI e bootcamp

Durante le audizioni, i Patagarri hanno portato il loro sound vivace e travolgente, convincendo tutti i giudici e ricevendo una standing ovation. Jake La Furia, particolarmente entusiasta, li ha descritti come assortiti malissimo, ma bravissimi, lodando il loro approccio fresco e fuori dagli schemi. Anche Paola Iezzi e Achille Lauro hanno apprezzato la loro originalità, con Lauro che ha detto che portare lo swing in un talent è una mossa coraggiosa, e loro lo hanno fatto con grande stile.

Durante i Bootcamp, i Patagarri hanno eseguito una travolgente versione de Il cielo in una stanza di Gino Paoli, confermando l’impressione positiva delle audizioni. La loro energia e simpatia hanno conquistato ancora una volta i giudici, con Achille Lauro che ha apprezzato il loro spirito leggero, mentre Manuel Agnelli ha riconosciuto il loro talento artistico. Anche quando hanno scherzato sul “caso dei plettri”, confessando di averne presi alcuni durante le audizioni, i Patagarri hanno dimostrato la loro capacità di affrontare la competizione con leggerezza e ironia​.

Foto di Virginia Bettoja