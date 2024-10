Mimì Caruso, il percorso della fuoriclasse di X Factor 2024

Mimì Caruso X Factor 2024, ha diciassette anni e viene da Usmate Velate, ha conquistato il pubblico dello show con il suo talento vocale e la sua capacità di emozionare. Originaria del Mali e adottata da piccola, Mimì è cresciuta con una passione per la musica, grazie anche all’influenza della madre, una pianista.

mimì caruso – la storia

Prima di X Factor, Mimì Caruso si è esibita su diversi palchi locali, tra cui eventi canori e corali come quelli del Piccolo Coro La Goccia di Vimercate. Ha partecipato a concorsi come il Fantastico Festival, dove ha vinto con una cover di Seven Nation Army nel 2023. Sempre nello stesso anno, ha partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani con il brano inedito Mi rubi il time, un’esperienza che l’ha formata ulteriormente come artista​. Dice anche ai giudici di essere impegnata nella preparazione di un EP. Magari X Factor potrebbe essere il suo Hub creativo… sicuramente meriterebbe un posto ai live.

Mimì caruso – X factor 2024 AUDIZIONI e bootcamp

Durante le audizioni Mimì ha eseguito Figures di Jessie Reyez, un’interpretazione che ha colpito profondamente Manuel Agnelli. La sua voce ha emozionato il giudice, che ha dichiarato: Hai una voce larga come uno stadio, terminando il suo giudizio con le lacrime agli occhi. Mimì ha ottenuto l’X Pass di Agnelli, assicurandosi un posto diretto ai Bootcamp. Questo gesto ha confermato il grande potenziale della giovane artista, capace di trasmettere emozioni profonde. Un’esibizione da brividi.

Nei Bootcamp, Mimì ha eseguito Godspeed di Frank Ocean, confermando la sua presenza scenica e la sua capacità interpretativa. Questa performance le ha assicurato un posto nella squadra di Manuel Agnelli, che continua a credere fortemente nel suo potenziale per il proseguimento nel talent​: Hai qualcosa di speciale, una voce che sa raccontare e arrivare al cuore.

Foto di Virginia Bettoja