The Foolz la band veronese che arriva ai live di X Factor 2024

The Foolz – X Factor 2024 un gruppo carico di energia e originalità, si sono rapidamente fatti notare nell’edizione 2024 di X Factor. La band, composta da giovani artisti con una passione per il rock e il punk, ha portato sul palco un mix di suoni esplosivi e una forte attitudine scenica. Sin dalle audizioni, hanno lasciato il segno con una performance dirompente che ha suscitato reazioni contrastanti tra i giudici, ma che li ha comunque spinti fino ai Bootcamp, gli Home Visit ed infine sono in squadra di Jake La Furia per i live.

the foolz – la storia

Prima di X Factor, The Foolz si sono esibiti in vari festival locali, suonando principalmente in contesti legati alla scena indie e underground. La loro musica, caratterizzata da un mix di rock e influenze punk, li ha resi una band amata nelle loro esibizioni dal vivo.

La band è composta da Alessandro Agostini (frontman), Bruno Merci e Luca Frizzera (chitarre), Luca Ghirlanda (basso) e Filippo Maggio (batteria),

the foolz x factor 2024 – audizioni e bootcamp

Alle audizioni presentano il loro inedito Fuori dagli schemi. L’esibizione ha colpito tutti i giudici, ottenendo quattro sì e una standing ovation dal pubblico. Manuel Agnelli ha elogiato la band, definendoli “una band vera”, anche se ha sottolineato che c’è ancora lavoro da fare sull’inedito. Jake La Furia, invece, ha paragonato il frontman a Jim Morrison, un complimento che ha impressionato tutti​.

Ai Bootcamp, The Foolz hanno eseguito una versione riscritta in italiano di Ça Plane Pour Moi di Plastic Bertrand, convincendo ancora una volta i giudici, in particolare Jake La Furia, che ha elogiato la loro capacità di portare energia sul palco e ha deciso di dare loro l’ultima sedia disponibile nella sua squadra​.

Adesso non ci resta che attendere le loro esibizioni ai live.

Foto di Virginia Bettoja