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Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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Francesco Renga, il Live Teatri slitta al 2027: tutte le nuove date

Il tour nei teatri riparte il 17 aprile 2027 da Spoleto. Undici concerti dopo l’uscita del nuovo album a dicembre.

Francesco Renga Live Teatri 2027
Tour di Oriana Meo
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Francesco Renga torna nei teatri nel 2027. Il LIVE TEATRI, inizialmente previsto nell’autunno 2026, è stato riprogrammato tra aprile e maggio del prossimo anno per permettere al cantautore di portare sul palco anche le canzoni del nuovo album, in uscita a dicembre 2026.

Il nuovo calendario comprende undici concerti: si parte il 17 aprile dal Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto e si chiude il 24 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano. I biglietti già acquistati per le date originarie restano validi.

👉 Vai subito alle date del Live Teatri 2027

Francesco Renga Live Teatri 2027: le nuove date

Il LIVE TEATRI 2027, prodotto da Friends & Partners, partirà da Spoleto con la data zero e proseguirà fino alla fine di maggio passando per Bologna, Legnano, Brescia, Torino, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Padova e Milano.

Data Città Biglietti
17 apr 2027 Spoleto (PG)
Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti
Data zero		 Biglietti
19 apr 2027 Bologna
Europauditorium		 Biglietti
24 apr 2027 Legnano (MI)
Teatro Galleria		 Biglietti
30 apr 2027 Brescia
Teatro Dis_Play		 Biglietti
3 mag 2027 Torino
Teatro Colosseo		 Biglietti
6 mag 2027 Firenze
Teatro Verdi		 Biglietti
11 mag 2027 Roma
Teatro Brancaccio		 Biglietti
13 mag 2027 Bari
Teatro Team		 Biglietti
17 mag 2027 Napoli
Teatro Augusteo		 Biglietti
21 mag 2027 Padova
Gran Teatro Geox		 Biglietti
24 mag 2027 Milano
Teatro Arcimboldi		 Biglietti

Il tour di Francesco Renga slitta dal 2026 al 2027

Il tour nei teatri era inizialmente in programma tra settembre e novembre 2026, subito dopo la conclusione del Live Estate 2026. Renga ha però scelto di spostare i concerti alla primavera successiva per arrivare sul palco con il nuovo progetto discografico completato.

Il disco, ancora senza un titolo annunciato, uscirà a dicembre 2026. Il rinvio permetterà quindi al cantautore di costruire uno spettacolo diverso da quello inizialmente previsto e di presentare dal vivo anche le nuove canzoni.

«L’idea del tour nei teatri era nata intorno a Sanremo», ha spiegato Renga annunciando lo spostamento. Con il lavoro sull’album ancora in corso, la scelta è stata quella di attendere aprile per portare nei teatri il nuovo progetto.

Le date del 2026 riprogrammate

Tutti gli undici concerti del LIVE TEATRI hanno una nuova collocazione nel calendario 2027. La data di Spoleto passa dal 29 settembre 2026 al 17 aprile 2027, mentre il concerto conclusivo di Padova, originariamente fissato per il 6 novembre, si terrà il 21 maggio.

Bologna passa dal 3 novembre al 19 aprile, Legnano dal 23 ottobre al 24 aprile, Brescia dal 30 ottobre al 30 aprile e Torino dal 31 ottobre al 3 maggio. Firenze è riprogrammata dal 25 ottobre al 6 maggio, Roma dal 9 ottobre all’11 maggio, Bari dal 17 ottobre al 13 maggio, Napoli dal 7 ottobre al 17 maggio e Milano dal 3 ottobre al 24 maggio.

Il concerto previsto il 28 ottobre 2026 al Teatro PalaUnical di Mantova è invece cancellato per indisponibilità della struttura e non è stato riprogrammato.

Biglietti e rimborsi per il Live Teatri 2027

I biglietti già acquistati restano validi per le rispettive nuove date del 2027. Chi non potrà partecipare al concerto riprogrammato potrà richiedere il rimborso entro il 18 ottobre 2026 attraverso TicketOne.

La stessa scadenza vale per il rimborso dei biglietti della data cancellata di Mantova.

👉 Informazioni e richieste di rimborso TicketOne

Francesco Renga verso il nuovo album

Il LIVE TEATRI 2027 arriverà pochi mesi dopo la pubblicazione del nuovo disco di Francesco Renga, atteso per dicembre 2026.

Il nuovo capitolo discografico segue la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Il meglio di me. Nella serata delle cover Renga aveva condiviso il palco con Giusy Ferreri sulle note di Ragazzo solo, ragazza sola.

A giugno è arrivata anche la collaborazione Non dovrei non dovresti, mentre durante l’estate il cantautore ha attraversato l’Italia con il LIVE ESTATE 2026, concluso il 18 settembre ad Arzachena.

👉 Francesco Renga: tutte le date del Live Estate 2026

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