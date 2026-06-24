Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download per Warner Records Italy / Warner Music Italy, Zero Drama è il nuovo singolo di rob in collaborazione con una delle band pop-punk più amate di sempre, i Finley.

“Sono cresciuta ascoltando i CD dei Finley in macchina con mia mamma, cantando ogni canzone a squarciagola. Oggi mi ritrovo a condividere con loro un brano e faccio ancora fatica a crederci. È un’emozione unica e, soprattutto, è la cosa più PUNK che potessi immaginare“, ha raccontato rob a proposito della collaborazione con la band.

“Con rob ci siamo trovati subito a meraviglia in studio e questa canzone ne è la riprova. Lei è una bocca d’aria fresca per la musica italiana. Una voce così è qualcosa di veramente raro in circolazione“, hanno invece dichiarato i Finley.

Poi, hanno aggiunto: “Oggi ogni cosa sembra sempre impossibile da affrontare, ogni ostacolo insormontabile. Serve ridimensionare ciò che stiamo facendo e i problemi che ci troviamo davanti ogni giorno. Zero Drama è tutto questo: affrontare le cose con leggerezza, ma senza superficialità“.

rob e i Finley, “Zero Drama”: significato e testo del brano

Una serata estiva, il caldo, l’ansia. Prodotto da Steve Tarta, il brano racconta il desiderio di mettere in pausa il rumore di fondo che accompagna la vita di tutti i giorni per scegliere, almeno per una notte, la leggerezza e viversi a pieno il presente.

Il caos diventa così il pretesto perfetto per fare festa, un invito ad alzare il volume, spegnere per un attimo i pensieri e mandare tutto in overdrive.

IL TESTO DEL BRANO

(La la la la la la la la la la)

Ti svegli con la presa a male

A letto con l’ansia sociale

Lì dentro che muori

Mentre là fuori il riscaldamento globale

La terza guerra mondiale

Manco l’Italia al Mondiale

Voglio staccare

Spegni la radio che metto i Van Halen

Sai, da un po’ mi sento fuori tempo

Ma io mi chiedo come fai

Alzo il volume e non ci penso

Mandiamo tutto in overdrive

Nella mia testa scoppia una rissa

E voglio far entrare chi non è in lista

Questa non è una festa

Tiriamo fino all’alba, zero drama

Resta, tanto domani ci passa

E anche se poi non ci passa

Zero drama

(La la la la la la la la la la)

(La la la la la la)

Zero drama

Buttato fuori dal locale

Stanottе non voglio rotture

Il tipo continua a chiamare

Modalità lasciami stare

Mando giù un altro bicchiеre

Mentre mi guardano male

Non mi interessa cosa pensate

Adesso ho finito, tu vattene in pace

Alzo il volume e non ti sento

Mandiamo tutto in overdrive

Nella mia testa scoppia una rissa

E voglio far entrare chi non è in lista

Questa non è una festa

Tiriamo fino all’alba, zero drama

Resta, tanto domani ci passa

E anche se poi non ci passa

Zero drama

Le scelte sbagliate

Le storie finite d’estate

Zero drama

Domani in hangover

La faccia da Joker

Ma chi se ne fotte stanotte

Nella mia testa scoppia una rissa

Tiriamo fino all’alba, zero drama

Resta, tanto domani ci passa

E anche se poi non ci passa

Zero drama

(La la la la la la la la la la)

(La la la la la la)

Zero drama

rob, La Mia Storia Tour: le date

Contemporaneamente all’uscita di Zero Drama, continua il viaggio live di rob con La Mia Storia Tour.

Qui, di seguito, riportiamo le prossime date:

Martedì 14 Luglio – RICCIONE @ Maxibon Music Wave

Giovedì 23 Luglio – CANNAIOLA (PG) @ Antifestival

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