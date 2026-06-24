24 Giugno 2026
di
Lorenza Ferraro
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24 Giugno 2026

rob e i Finley insieme in “Zero Drama”, il nuovo singolo che invita a spegnere l’ansia

Il brano racconta il desiderio di mettere in pausa il rumore di fondo che accompagna la vita di tutti i giorni per vivere a pieno il presente.

News di Lorenza Ferraro
Rob e i Finley nella cover del nuovo singolo Zero Drama: testo e significato
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Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download per Warner Records Italy / Warner Music Italy, Zero Drama è il nuovo singolo di rob in collaborazione con una delle band pop-punk più amate di sempre, i Finley.

Sono cresciuta ascoltando i CD dei Finley in macchina con mia mamma, cantando ogni canzone a squarciagola. Oggi mi ritrovo a condividere con loro un brano e faccio ancora fatica a crederci. È un’emozione unica e, soprattutto, è la cosa più PUNK che potessi immaginare“, ha raccontato rob a proposito della collaborazione con la band.

Con rob ci siamo trovati subito a meraviglia in studio e questa canzone ne è la riprova. Lei è una bocca d’aria fresca per la musica italiana. Una voce così è qualcosa di veramente raro in circolazione“, hanno invece dichiarato i Finley.

Poi, hanno aggiunto: “Oggi ogni cosa sembra sempre impossibile da affrontare, ogni ostacolo insormontabile. Serve ridimensionare ciò che stiamo facendo e i problemi che ci troviamo davanti ogni giorno. Zero Drama è tutto questo: affrontare le cose con leggerezza, ma senza superficialità“.

Rob e i Finley presentano il nuovo singolo Zero Drama

rob e i Finley, “Zero Drama”: significato e testo del brano

Una serata estiva, il caldo, l’ansia. Prodotto da Steve Tarta, il brano racconta il desiderio di mettere in pausa il rumore di fondo che accompagna la vita di tutti i giorni per scegliere, almeno per una notte, la leggerezza e viversi a pieno il presente.

Il caos diventa così il pretesto perfetto per fare festa, un invito ad alzare il volume, spegnere per un attimo i pensieri e mandare tutto in overdrive.

IL TESTO DEL BRANO

(La la la la la la la la la la)

Ti svegli con la presa a male
A letto con l’ansia sociale
Lì dentro che muori
Mentre là fuori il riscaldamento globale
La terza guerra mondiale
Manco l’Italia al Mondiale
Voglio staccare
Spegni la radio che metto i Van Halen

Sai, da un po’ mi sento fuori tempo
Ma io mi chiedo come fai
Alzo il volume e non ci penso
Mandiamo tutto in overdrive

Nella mia testa scoppia una rissa
E voglio far entrare chi non è in lista
Questa non è una festa
Tiriamo fino all’alba, zero drama
Resta, tanto domani ci passa
E anche se poi non ci passa
Zero drama

(La la la la la la la la la la)
(La la la la la la)
Zero drama

Buttato fuori dal locale
Stanottе non voglio rotture
Il tipo continua a chiamare
Modalità lasciami stare
Mando giù un altro bicchiеre
Mentre mi guardano male
Non mi interessa cosa pensate
Adesso ho finito, tu vattene in pace

Alzo il volume e non ti sento
Mandiamo tutto in overdrive

Nella mia testa scoppia una rissa
E voglio far entrare chi non è in lista
Questa non è una festa
Tiriamo fino all’alba, zero drama
Resta, tanto domani ci passa
E anche se poi non ci passa
Zero drama

Le scelte sbagliate
Le storie finite d’estate
Zero drama
Domani in hangover
La faccia da Joker
Ma chi se ne fotte stanotte

Nella mia testa scoppia una rissa
Tiriamo fino all’alba, zero drama
Resta, tanto domani ci passa
E anche se poi non ci passa
Zero drama

(La la la la la la la la la la)
(La la la la la la)
Zero drama

rob, La Mia Storia Tour: le date

Contemporaneamente all’uscita di Zero Drama, continua il viaggio live di rob con La Mia Storia Tour.

Qui, di seguito, riportiamo le prossime date:

  • Martedì 14 Luglio – RICCIONE @ Maxibon Music Wave
  • Giovedì 23 Luglio – CANNAIOLA (PG) @ Antifestival

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