Testo e significato di Misericordia, il nuovo singolo di rob in collaborazione con Nitro, in uscita venerdì 17 aprile 2026 per Warner Records Italy / Warner Music Italy. Un racconto crudo di notti precarie, conti divisi male e un’identità schiacciata dalle aspettative.

rob feat. Nitro – Misericordia: il significato del brano

Il singolo fotografa una quotidianità segnata dall’instabilità, dove i pensieri non trovano tregua. La scrittura di rob, firmata insieme a Nitro, Victor Anfray e Luca Ferraresi, è diretta e visiva, quasi diaristica: ogni immagine è reale e immediata, priva di costruzioni artificiali. Al centro, un senso di identità in bilico tra aspettative esterne e giudizi costanti.

L’intervento di Nitro arriva come una lama. Le sue barre smontano il rumore di fondo e riportano tutto all’essenziale: non cerca empatia, non addolcisce il colpo, ma espone e analizza con una precisione spietata. A fargli da contraltare c’è la presenza viscerale di rob, che non filtra le proprie fragilità, ma le espone con una lucidità disarmante, trasformando l’esperienza personale in qualcosa di collettivo.

Il testo di Misericordia

Il testo completo di “Misericordia” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 17 aprile, giorno di uscita del singolo.

Le date de “La mia storia in tour”

L’uscita del singolo anticipa il primo progetto discografico dell’artista e il suo debutto ufficiale dal vivo. L’8 maggio partirà da Milano “La mia storia in tour”, con la prima data già sold out alla Santeria Toscana 31. Il calendario è in aggiornamento: