rob: dopo la vittoria a X Factor torna con il singolo “Stupida” e annuncia il primo live

rob, vincitrice di X Factor 2025, torna venerdì 20 marzo con il nuovo singolo Stupida (Warner Records Italy / Warner Music Italy), un brano che racconta con lucidità brutale quella sensazione familiare di ricadere nello stesso errore e tornare dalla persona sbagliata.

Dopo l’uscita di La mia storia, scritto insieme a Naska, la cantautrice catanese classe 2005 continua a definire il suo universo sonoro in equilibrio tra pop rock ed energia pop punk. Il nuovo brano, scritto dalla stessa artista insieme ad Andrea Pula e prodotto da Simone Guzzino e Blame, trasforma la consapevolezza di un amore tossico in una confessione rabbiosa e autoironica.

Messaggi alle tre di notte e promesse perse nel fumo delle sigarette diventano il centro di un pezzo ruvido e liberatorio, dove fragilità e rabbia convivono senza filtri.

Il percorso dopo X Factor e il primo live

Stupida è il secondo singolo pubblicato dopo la vittoria nel talent show e conferma un percorso in continua crescita. Lo scorso 6 marzo, rob si è esibita come performer all’Arena di Verona durante la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, consolidando ulteriormente la sua presenza sulla scena musicale italiana.

Ma le novità non riguardano solo le uscite discografiche. L’8 maggio la cantautrice salirà sul palco della Santeria Toscana 31 di Milano per il suo primo concerto ufficiale. Un debutto dal vivo che rappresenta un passaggio fondamentale dopo mesi passati a costruire un’identità artistica sempre più definita.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.