18 Marzo 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
18 Marzo 2026

rob: dopo la vittoria a X Factor torna con il singolo “Stupida” e annuncia il primo live

Il brano pop rock racconta la lucidità brutale di quando si torna dalla persona sbagliata

News di All Music Italia
rob, vincitrice di X Factor 2025, annuncia il nuovo singolo Stupida
Condividi su:

rob, vincitrice di X Factor 2025, torna venerdì 20 marzo con il nuovo singolo Stupida (Warner Records Italy / Warner Music Italy), un brano che racconta con lucidità brutale quella sensazione familiare di ricadere nello stesso errore e tornare dalla persona sbagliata.

Dopo l’uscita di La mia storia, scritto insieme a Naska, la cantautrice catanese classe 2005 continua a definire il suo universo sonoro in equilibrio tra pop rock ed energia pop punk. Il nuovo brano, scritto dalla stessa artista insieme ad Andrea Pula e prodotto da Simone Guzzino e Blame, trasforma la consapevolezza di un amore tossico in una confessione rabbiosa e autoironica.

Messaggi alle tre di notte e promesse perse nel fumo delle sigarette diventano il centro di un pezzo ruvido e liberatorio, dove fragilità e rabbia convivono senza filtri.

Copertina del singolo Stupida di rob

Il percorso dopo X Factor e il primo live

Stupida è il secondo singolo pubblicato dopo la vittoria nel talent show e conferma un percorso in continua crescita. Lo scorso 6 marzo, rob si è esibita come performer all’Arena di Verona durante la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, consolidando ulteriormente la sua presenza sulla scena musicale italiana.

Ma le novità non riguardano solo le uscite discografiche. L’8 maggio la cantautrice salirà sul palco della Santeria Toscana 31 di Milano per il suo primo concerto ufficiale. Un debutto dal vivo che rappresenta un passaggio fondamentale dopo mesi passati a costruire un’identità artistica sempre più definita.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

Articoli più letti

Amici 2026 giudici Serale indizi 1

Amici 2026 svelati i giudici del Serale della 25esima edizione in partenza sabato 21 marzo
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 2

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Sanremo 2027 Geolier e ipotesi reunion Måneskin 3

Sanremo 2027, De Martino prepara il cast: spuntano Geolier e Tony Pitony, sogno Måneskin
Rose Villain – testo e significato di Tuttaluce 4

Rose Villain, “Tuttaluce”: il significato della canzone dedicata al figlio in arrivo
Sal Da Vinci concerto Stasera che sera Piazza del Plebiscito 5

Sal Da Vinci, il concerto di Piazza del Plebiscito torna su Canale 5: ospiti in scaletta a “Stasera… che sera”
Canzonissima 2026 regolamento spiegato da Milly Carlucci 6

Come funziona Canzonissima 2026: il regolamento del programma di Milly Carlucci
Tish ex concorrente di Amici racconta la sua esperienza nel talent 7

Tish racconta il dopo Amici: “Le major? Ti fanno firmare per toglierti dal mercato”
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici 2026 squadre Serale professori 10

Amici 2026: le squadre del Serale, i professori, i giudici e il direttore artistico

Cerca su A.M.I.