23 Aprile 2026
di
Anna Ida Cortese
Interviste
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23 Aprile 2026

Rob si racconta tra Chaos perfetto e i vent’anni: “La tranquillità mi fa stare male”. Intervista video

La vincitrice di X Factor 2025 racconta il nuovo EP, il bisogno di caos, i social e una fase della vita piena di cambiamenti.

Interviste di Anna Ida Cortese
Rob immagine promozionale EP Chaos perfetto
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Rob Chaos perfetto intervista del 22 aprile 2026. Abbiamo fatto due chiacchiere con la vincitrice di X Factor 2025 che ci ha raccontato del suo ultimo EP in uscita il 24 aprile.

Rob è nel pieno di un momento che si muove veloce: l’uscita del suo primo EP, Chaos perfetto, e una fase della vita in cui tutto sembra cambiare insieme. Quando le chiediamo come sta, la risposta è diretta:

Sono super gasata, non vedo l’ora che tutti possano sentire le tracce”.

Il punto di partenza è proprio quel titolo. Perché il caos, per lei, non è qualcosa da sistemare. “La tranquillità mi fa stare male. Ho bisogno di avere caos”. Anche quella H dentro la parola nasce così: un dettaglio che diventa segno personale.

Dentro l’EP c’è una traccia che fotografa meglio di tutte questo momento: Come si fa a 20 anni. Non dà risposte, semmai apre altre domande.

È un’età in cui si deve sbagliare. Se non lo fai ora, quando?”.

Il resto si costruisce da lì: esperienze personali che diventano canzoni, l’amore raccontato nelle sue fasi, e anche un brano come Fiore di loto che si sposta su un piano diverso, toccando il tema della violenza.

Un racconto diretto, senza filtri, che parte sempre da una domanda semplice: cosa vorrei sentire, se questa canzone fosse mia?

Nell’intervista completa, Rob ci ha parlato anche del rapporto con i social, dell’esperienza a X Factor e di come immagina i suoi live: “Un caos perfetto”.

E se Chaos Perfetto fosse un cibo o una bevanda cosa sarebbe? Risposta nella video intervista.

Rob Chaos perfetto – Video intervista

All Music Italia

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