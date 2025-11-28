28 Novembre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
28 Novembre 2025

X Factor 2025 pagelle semifinale: tra look sincronizzati, Delia “pazzesca” e una puntata più tesa del previsto

Tra un Gabbani pesante e le frecciatine al tavolo: hanno parlato più i giudici che i concorrenti.

X Factor
Semifinale di X Factor 2025: concorrenti, giudici e momenti chiave della puntata del 27 novembre.
X Factor 2025 pagelle semifinale di giovedì 27 novembre 2025.

A che punto siamo?

Stasera X Factor 2025 entra nella sua fase più delicata e spettacolare: la semifinale.

I sei concorrenti rimasti Delia, EroCaddeo, rob, Tomasi, Tellynonpiangere e PierC si giocano tutto nell’ultima tappa prima della finalissima del 4 dicembre, che anche quest’anno trasformerà Piazza del Plebiscito in un’arena a cielo aperto per eleggere il vincitore di questa edizione. Qui come stanno andando gli inediti dopo una settimana.

Una puntata che si annuncia intensissima: due manche di cover, una nuova doppia eliminazione e un solo pass diretto per la finale.

La prima parte dello show vedrà infatti il ritorno della manche con l’orchestra, uno dei momenti più amati dal pubblico: gli artisti dovranno rimettere mano ai brani assegnati e trasformarli grazie a nuovi arrangiamenti sinfonici.
E non solo: grazie al meccanismo Škoda Green Light, il concorrente più votato al televoto otterrà immediatamente il biglietto per la finalissima, un vantaggio enorme a questo punto del gioco.

A seguire, la seconda manche quella “classica” porterà alla temuta doppia eliminazione: il meno votato uscirà subito, mentre penultimo e terzultimo si sfideranno al ballottaggio davanti ai giudici.

Insomma: tra orchestra, televoto potenziato, scelte musicali audaci e una doppia uscita che si preannuncia dolorosa, la semifinale di X Factor 2025 promette di essere una delle serate più decisive dell’intera stagione.

Apre la puntata Brina Knauss e subito dopo un omaggio alla scomparsa di Ornella Vanoni sulle note de La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria.

Prima manches orchestra: Tellynonpiangere, rob, EroCaddeo, Delia, PierC, Tomasi

Prima del verdetto sul palco dell’X Factor Arena c’è l’ospite della puntata: Irama, fresco del successo del suo nuovo album Antologia della vita e della morte, entrato direttamente alla #1, e in attesa del suo primo concerto a San Siro l’11 giugno 2026.

Va direttamente in finale rob

Seconda manches: Delia, eroCaddeo, pierC, Tomasi, Tellynonpiangere

È eliminato direttamente tellynonpiangere

Vanno al ballottaggio eroCaddeo e Tomasi

Clicca su continua per leggere le pagelle.

Continua

