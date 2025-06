Musica italiana – Il meglio (e il peggio) della settimana 27. Ultimo, Gabry Ponte, Ghali, Ricchi e Poveri

Musica italiana settimana 27: live da record, manifestazioni civili e revival pop

Il weekend chiude giugno col botto: Ultimo debutta al Teghil con un palco inedito a forma di chiave e una scaletta imponente, mentre Gabry Ponte scrive la storia con San Siro Dance, diventando il primo DJ a infiammare la Scala del calcio. A Roma, Ghali partecipa a sorpresa alla manifestazione “Non in mio nome” cantando Casa mia davanti a migliaia di persone. Tornano protagonisti anche i Ricchi e Poveri con un’intervista tra De André, Sanremo e TikTok. E intanto, la Mosca Tzè Tzè racconta con sarcasmo i drammi pop dell’estate: tra Blanco, Giorgia e The Kolors, l’Italia viaggia su auto scassate e cuori in subbuglio.

Notizie in evidenza dalla musica italiana settimana 27

Calendario – aggiornato il 30/06/2025 h 9.30

