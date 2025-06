Laura Pausini a sorpresa sul palco con Rauw Alejandro: il Forum esplode su Se Fue (VIDEO)

Domenica 29 giugno è stata una giornata ricca di sorprese live: dall’annuncio del primo concerto allo stadio di Achille Lauro, all’inizio del tour di Ultimo, fino al duetto a sorpresa di Laura Pausini durante il concerto di Rauw Alejandro al Forum di Assago, sulle note di Se Fue.

Quella di domenica è stata l’unica tappa italiana di Cosa Nuestra, il tour mondiale della star latina Rauw Alejandro. Il pubblico presente all’evento ha assistito a un momento inaspettato: a metà concerto, tra visual potenti e coreografie spettacolari, sul palco è apparsa a sorpresa proprio Laura Pausini.

I due artisti hanno cantato insieme Se Fue, versione spagnola di Non c’è, storico brano del 1994 che fu uno dei singoli italiani più suonati in Europa e non solo. Il pubblico del Forum ha accolto il duetto con un boato: telefoni alzati, cori, applausi e una standing ovation spontanea hanno accompagnato una performance intensa e simbolica.

Questa versione dello storico pezzo della Pausini è nata nel 2023 come omaggio di Rauw Alejandro alla cantante italiana più famosa nel mondo. L’artista la cantò infatti durante la cerimonia organizzata dai Latin Grammy Awards per celebrare Laura come \”Person of the Year\”, unica artista non latina ad aver ricevuto questo importantissimo riconoscimento.

Laura Pausini & Rauw Alejandro se fue – video

La versione incisa dal cantautore latino ha preso vita nel 2024 nel disco Cosa Nuestra e rappresenta l’unico brano e duetto italiano presente nel progetto. Un singolo che ha riportato Laura Pausini anche nelle classifiche americane: Se Fue è entrata infatti nella prestigiosa Hot 100 di Billboard USA e oggi conta oltre 100 milioni di stream su Spotify e oltre 27 milioni di views del lyric video.

A seguire un estratto video del duetto all’Unipol Forum tra Laura Pausini e Rauw Alejandro.