In 32.000 per la prima data di Achille Lauro al Circo Massimo. Più di 30 brani in scaletta e l’annuncio: lo stadio Olimpico nel 2026

30 brani in scaletta, 40 musicisti e un annuncio importante per il live al Circo Massimo di Achille Lauro: nel 2026 il primo concerto alla Stadio Olimpico di Roma.

Achille Lauro ha infiammato il Circo Massimo di Roma nella prima delle due date sold out del suo nuovo live show. Domenica 29 giugno 2025, davanti a 32.000 persone, l’artista ha messo in scena uno spettacolo tra musica, moda, teatro e simboli. Ma la vera sorpresa è arrivata sul finale.

Lo show, l’annuncio e la nuova era di Achille Lauro

Lauro non ha nascosto l’emozione e, sullo schermo gigante del Circo Massimo, ha mandato in onda un trailer inedito con immagini dalla sua carriera. Il messaggio era chiaro: “Qualcosa che sogno da quando ho 10 anni sta per avverarsi”. Subito dopo, l’annuncio che tanti aspettavano: il 10 giugno 2026 Achille Lauro terrà il suo primo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, dal titolo Comuni Immortali.

“Il Circo Massimo per me è la fine di un capitolo ed è l’inizio – spero – di una nuova avventura. In questo anno penserò solo ai concerti”, ha dichiarato sul palco. Il 2026, infatti, lo vedrà protagonista anche con il ritorno a X Factor e con un tour nei palazzetti che ha già fatto registrare diversi sold out.

ACHILLE LAURO – TOUR 2026

04 marzo 2026 – Eboli (SA) · Palasele – SOLD OUT

06 marzo 2026 – Roma · Palazzo dello Sport – SOLD OUT

07 marzo 2026 – Roma · Palazzo dello Sport – SOLD OUT

09 marzo 2026 – Bari · Palaflorio – SOLD OUT

10 marzo 2026 – Bari · Palaflorio – SOLD OUT

12 marzo 2026 – Padova · Kioene Arena – SOLD OUT

14 marzo 2026 – Torino · Inalpi Arena – SOLD OUT

16 marzo 2026 – Assago (MI) · Unipol Forum – SOLD OUT

17 marzo 2026 – Assago (MI) · Unipol Forum – SOLD OUT

20 marzo 2026 – Bologna (BO) · Unipol Arena – SOLD OUT

21 marzo 2026 – Firenze · Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

22 marzo 2026 – Firenze · Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

24 marzo 2026 – Torino · Inalpi Arena

27 marzo 2026 – Assago (MI) · Unipol Forum – SOLD OUT

29 marzo 2026 – Casalecchio di Reno (BO) · Unipol Arena

10 giugno 2026 – Roma · Stadio Olimpico – Comuni Immortali

