Blanco, Giorgia e The Kolors: auto, amore e drammi nell’estate pop 2025

Con questo caldo la Mosca è malinconica, ma anche parecchio sarcastica. Nell’universo trash dell’estate 2025, si corre in auto, ma non più con i finestrini giù come negli anni ’90.

Da una parte abbiamo Blanco con la sua “macchina scassata” da neopatentato, Giorgia che piange a tutto volume nella Toyota, e The Kolors che corrono sopra una Panda che più vintage non si può.

Dall’altra, i miti di una volta: Luca Carboni che si faceva la moto usata e teneva il ritmo (e un caffè in mano, mica pizza), Max Pezzali che correva sulla Statale 526 come se fosse il Red Bull Ring, e Nek che tra cuori in tempesta e litri di lacrime, ci ricordava che “fuori di testa” era praticamente uno stato d’animo ufficiale.

Insomma, prima si correva a 30 km/h all’ora con i finestrini giù sentendosi gangster di Los Angeles (come Max Pezzali), ora si sopravvive tra pezzi di carrozzeria e playlist usa e getta da Spotify.

trash, Auto, estate 2025 tra amori instabili e drammi pop

Blanco ha preso la patente da poco più di un anno, ma sembra guidare una reliquia già pronta per il museo delle auto abbandonate.

La sua “macchina scassata” è il perfetto veicolo metaforico per chi cerca di scappare da un amore, ma inciampa ogni due metri.

Blanco confessa Odio l’estate nel nuovo singolo “Maledetta rabbia”.

Giorgia, invece, guida una Toyota tutta orgoglio, piangendo a volume spaccatimpani e forse pronta a fare da mamma-missionaria a Blanco, quel poveretto che rischia di fare tamponamenti emotivi a ogni curva.

Giorgia in attesa del tour lancia il nuovo singolo, “L’unica” scritto da Federica Abbate e Alessandro La Cava

The Kolors con la Panda? Più che correre, sembrano fermi a fare il pieno di nostalgia, con una compilation anni ’90 che profuma di zucchero filato e ricordi di cassette che si inceppano. E continuano con quel filone iniziato con la cassa dritta un paio d’anni fa… ne abbiamo ancora per molto?

Spoiler estivo a Road di Battiti Live: i The Kolors presentano dal vivo il loro nuovo singolo “Pronto come va”