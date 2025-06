Giorgia in attesa del tour lancia il nuovo singolo, “L’unica” scritto da Federica Abbate e Alessandro La Cava

Giorgia L’Unica testo e significato del nuovo singolo della cantante romana lanciato per l’estate 2025.

Dopo il grande successo radiofonico e in streaming de La cura per me, Giorgia torna con un nuovo singolo pensato per l’estate 2025: L’unica, in uscita venerdì 20 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali per Sony Music.

Con oltre 100 milioni di stream audio e video, e 12 settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche, La cura per me ha rappresentato il ritorno vincente di Giorgia dopo Sanremo. Ora l’artista è pronta a emozionare ancora con L’unica.

Giorgia – L’unica: significato del brano

Spoilerato da Fiorello in anteprima, il brano descrive l’elaborazione della fine di un amore, tra malinconia e desiderio di rinascita. Un’ode al bisogno di restare soli per ritrovarsi.

L’unica è stato scritto da Federica Abbate e Alessandro La Cava, e prodotto da Cripo e Katoo.

Il nuovo singolo unisce sonorità organiche ed elettroniche, raccontando una storia di cuori spezzati con energia e un pizzico di ironia. Un brano uptempo che punta a diventare un punto fermo nell’estate musicale italiana, toccando temi legati alla riscoperta di sé e al distacco.

GIORGIA l’unica – testo

Dormo sola a casa mia

e mi rimane solo un briciolo di fantasia

sento ancora la tua voce come un eco in lontananza

e vorrei stare stare da sola, sento che

che si è spezzato qualcosa

Dentro di me

Che mi uccide poi mi abbraccia

Stupida

Che ho amato come una pazza

L’unica

Come si fa

arriverà l’estate ancora

ma ancora ancora, ancora

La versione integrale del brano sarà disponibile prossimamente.

il tour estivo e i palasport

Giorgia è pronta a celebrare i 30 anni di Come saprei con un tour tra luoghi iconici e grandi arene. Il debutto è previsto alle Terme di Caracalla il 13 e 14 giugno, entrambe date sold out.

Di seguito le date aggiornate:

COME SAPREI LIVE 2025

11 giugno – Sordevolo (BI), Anfiteatro Giovanni Paolo II

13 giugno – Roma, Terme di Caracalla (SOLD OUT)

14 giugno – Roma, Terme di Caracalla (SOLD OUT)

21 luglio – Codroipo (UD), Villa Manin

25 luglio – Siracusa, Teatro Greco (SOLD OUT)

26 luglio – Siracusa, Teatro Greco (SOLD OUT)

28 luglio – Siracusa, Teatro Greco (SOLD OUT)

16 settembre – Reggia di Caserta (SOLD OUT)

26 settembre – Reggia di Caserta

PALASPORT LIVE

25 novembre – Jesolo, Palazzo del Turismo

06 dicembre – Bologna, Unipol Arena

08 dicembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

10 dicembre – Torino, Inalpi Arena

12 dicembre – Pesaro, Vitrifrigo Arena

13 dicembre – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT)

16 dicembre – Padova, Kioene Arena (SOLD OUT)

19 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

20 dicembre – Bari, Palaflorio (SOLD OUT)

22 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport

21 marzo 2026 – Bologna, Unipol Arena

23 marzo 2026 – Milano, Unipol Forum

28 marzo 2026 – Firenze, Mandela Forum

Foto di Ursu