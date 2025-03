Giorgia, La Cura per Me è un trionfo: tutti i numeri del successo da Spotify a TikTok passando per le cover virali

Sanremo 2025:a quasi due mesi dal Festival stiamo assistendo al ritorno di una regina, l’unica vera regina del Festival: Giorgia con La Cura per me, canzone che sta raccogliendo numeri davvero straordinari per un’artista che proprio quest’anno festeggia i 30 anni dalla sua vittoria nella kermesse.

Se quella che abbiamo visto sul palco di Sanremo 2023 con Parole dette male era una Giorgia sempre in grande forma vocale ma apparentemente, e come da lei confermato nelle ultime interviste, artisticamente titubante e fuori fuoco, l’edizione del 2025 ci ha restituito un’artista consapevole, pronta a giocare e a mettersi in gioco. E vincere.

Il tutto grazie a una canzone moderna ma ricca di melodia, capace di piacere a ogni generazione, La Cura per Me che ha segnato per lei un ritorno dirompente. Scritto da Blanco e Michelangelo, il brano ha riportato Giorgia al centro della scena musicale, dimostrando che in trent’anni nulla è cambiato, se non – e giustamente – le canzoni.

E poco importa ormai di quel sesto posto che ha fatto discutere, più influenzato dal televoto che dalla stampa e dalle radio – decise fin dallo start a premiarla con il primo posto – il successo post-Festival parla chiaro.

Come si dice spesso, sono le canzoni a contare e la vera gara inizia dopo Sanremo. E in questa gara Giorgia sta trionfando, battendosela con artisti della nuova generazione come Olly. In fondo lo aveva dichiarato lei stessa… come accaduto nel 1995, quando lei riuscì a battere artisti come Gianni Morandi e Spagna, era giusto che a vincere fosse un giovane.

Al netto di questa vera e propria rinascita e in attesa di un tour celebrativo (qui le date), andiamo a riassumere i numeri de La Cura per me.

Giorgia I numeri del successo di La Cura per Me

Secondo video musicale nelle tendenze di YouTube (dietro solo a Olly )

(dietro solo a ) Quinta artista più ascoltata su YouTube , prima tra le donne, dietro a Olly , Jvli (produttore di Olly ), Geolier e Achille Lauro

, prima tra le donne, dietro a , (produttore di ), e Terzo brano più ascoltato della settimana su YouTube , dopo Balorda Nostalgia e Cuoricini

, dopo e Terzo brano più ascoltato su Amazon Music , dietro a Cuoricini e Olly

, dietro a e Secondo brano più ascoltato su Apple Music, dietro a Olly

da Spotify alla viralità su tiktok

Su Spotify, la piattaforma streaming più utilizzata in Italia, fin dai giorni di Sanremo Giorgia è l’artista donna più ascoltata in Italia, un traguardo che conferma giorno dopo giorno. Ma non solo…

La scorsa settimana , il brano era il quarto più ascoltato su Spotify , dopo Olly , Fedez e Lucio Corsi

, il brano era il , dopo , e Negli ultimi giorni , è salito al terzo posto , dove si mantiene stabile

, è salito al , dove si mantiene stabile Ha superato i 6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify

Conta oltre 40 milioni di stream totali, di cui 21 milioni solo su Spotify

A conferma del suo impatto trasversale, capace di conquistare diverse generazioni, La Cura per Me è anche il brano di maggior successo su TikTok, con oltre 300.000 utilizzi dell’audio ufficiale della canzone. Canzone che diversi artisti della nuova generazione, ma non solo, stanno coverizzando ognuno a modo suo. Da Martina a Niveo di Amici, da Chiara Galiazzo alla vincitrice di The Voice, Maryam Tancredi passando per Serena Brancale.

La vera vittoria di Giorgia non è stata solo sul palco dell’Ariston, ma nelle cuffie, nelle playlist e nei cuori del pubblico.