Giorgia, tra sold out e nuove date: il tour 2025 prende forma

Giorgia continua a conquistare pubblico e critica con La cura per me, il brano che ha presentato all’ultimo Festival di Sanremo e annuncia nuovi sold out e nuovi concerti e live per il 2025.

Partiamo dal brano presentato in gara al Festival. la canzone ha giù superato i 6 milioni e mezzo di ascolti sul solo Spotify entrando nella Top 200 Spotify Global. In totale sono oltre 17 i milioni di stream tra audio e video con un primato su Amazon Music dove risulta essere il brano più ascoltato in 24 ore dal 2024.

La canzone sta conquistando anche le nuove generazione su TikTok dove attualmente è il brano più utilizzato.

Dopo il successo sul palco dell’Ariston, dove ha anche trionfato nella serata delle cover con l’interpretazione di Skyfall di Adele insieme ad Annalisa, l’artista è pronta a tornare live per festeggiare i 30 anni di Come saprei. Un tour che toccherà location suggestive in estate e che proseguirà nei palasport a partire da novembre.

Le prime due date alle Terme di Caracalla di Roma, il 13 e il 14 giugno, hanno registrato il tutto esaurito. A grande richiesta, si aggiunge una nuova data nella Capitale: il 19 dicembre al Palazzo dello Sport.

Giorgia il calendario live dei concerti nel 2025

Queste le date attualmente in calendario del tour di Giorgia prodotto e organizzato da Friends & Partners.

13 GIUGNO | TERME DI CARACALLA – ROMA SOLD OUT

| TERME DI CARACALLA – ROMA 14 GIUGNO | TERME DI CARACALLA – ROMA SOLD OUT

| TERME DI CARACALLA – ROMA 21 LUGLIO | VILLA MANIN – CODROIPO (UD)

| VILLA MANIN – CODROIPO (UD) 25 LUGLIO | TEATRO GRECO – SIRACUSA

| TEATRO GRECO – SIRACUSA 26 LUGLIO | TEATRO GRECO – SIRACUSA

| TEATRO GRECO – SIRACUSA 16 SETTEMBRE | REGGIA DI CASERTA – PIAZZA CARLO DI BORBONE

| REGGIA DI CASERTA – PIAZZA CARLO DI BORBONE 25 NOVEMBRE | JESOLO (VE) – PALAZZO DEL TURISMO **data zero**

| JESOLO (VE) – PALAZZO DEL TURISMO **data zero** 06 DICEMBRE | BOLOGNA – UNIPOL ARENA

| BOLOGNA – UNIPOL ARENA 08 DICEMBRE | FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

| FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM 10 DICEMBRE | TORINO – INALPI ARENA

| TORINO – INALPI ARENA 13 DICEMBRE | MILANO – UNIPOL FORUM

| MILANO – UNIPOL FORUM 16 DICEMBRE | PADOVA – KIOENE ARENA

| PADOVA – KIOENE ARENA 19 DICEMBRE | ROMA – PALAZZO DELLO SPORT NUOVA DATA

| ROMA – PALAZZO DELLO SPORT 20 DICEMBRE | BARI – PALAFLORIO

