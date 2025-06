New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana. Ditonellapiaga, Silvia Mezzanotte, Venerus

New Music Friday 4 luglio 2025: una settimana dalle sfumature sofisticate e retrò, tra omaggi lounge e derive eleganti del nuovo pop italiano. A incuriosire è la doppia uscita di Ditonellapiaga con Cerco un uomo e Febbre d’amore, due lati di una stessa visione femminile. C’è attesa anche per il ritorno di Silvia Mezzanotte in veste lounge con Ti pretendo, rivisitazione firmata Giancarlo Bigazzi. Da tenere d’occhio la collaborazione raffinata tra Venerus e Marco Castello con Felini, un incontro tra mondi musicali affini ma inediti.

Scoprite tutte le uscite e la nostra selezione editoriale per restare aggiornati su tutto il meglio della settimana musicale.

Naviga tra le uscite della settimana: