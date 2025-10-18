18 Ottobre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
18 Ottobre 2025

Irama, “Antologia della Vita e della Morte”: i numeri del debutto su Spotify nelle prime 24 ore

L'album è arrivato a tre anni di distanza dal precedente progetto discografico

News di All Music Italia
Irama Antologia della Vita e della Morte Spotify debutto
Condividi su:

Irama, dopo tre anni, è tornato con un nuovo album: Antologia della Vita e della Morte, andiamo a scoprire come è andato su Spotify l’album nel giorno di uscita, ovvero venerdì 17 ottobre 2025.

Il nuovo disco è un progetto ambizioso che alterna intimità e grandiosità, tra collaborazioni di rilievo (Giorgia, Elodie e Achille Lauro), e brani presentati a Sanremo (Tu no e Lentamente). Tra gli autori ospiti anche Lazza, Takagi & Ketra, Cheope, Davide Petrella, Juli, Glosie e l’amico Epicoco, già co-autore di Bella e rovinata.

Nel primo giorno di uscita, l’album ha registrato un debutto solido su Spotify, con otto brani entrati nella Top 200 Italia e numeri complessivi che confermano ancora una volta la fedeltà del pubblico di Irama, capace di rispondere immediatamente anche senza una campagna di lancio spettacolare.

IRAMA, I DATI DEL DEBUTTO SU SPOTIFY

Nel giorno d’uscita, venerdì 17 ottobre, il brano migliore in termini di posizionamento è stato Tutto Tranne Questo, che ha debuttato alla #31 con 158.739 stream. A seguire, Ex (con Elodie), già pubblicato come singolo precedente, è risalito alla #32 aggiungendo altri 129.549 stream giornalieri alla sua lunga corsa.

Il duetto con Giorgia, Buio, si è piazzato alla #61, mentre Senz’anima ha debuttato alla #69. Arizona (feat. Achille Lauro) e Polvere hanno esordito rispettivamente alle posizioni #95 e #96.

Lentamente, il brano presentato a Sanremo 2025, è rientrato in classifica alla #151 con 57.388 stream nel giorno del debutto dell’album. Più in basso, Mi Mancherai Moltissimo ha conquistato la #170, 48 Ore la #197. Fuori dalla Top 200 Italia Galassie ha raccolto altri 52.085 ascolti nel giorno dell’uscita del disco, Il Giorno 38.653 e Tu No (Sanremo 2023) 38.161 stream.

TOTALE STREAM E MEDIA DI ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE AL DEBUTTO

Sommando solo le riproduzioni valide per il giorno d’uscita del disco, Irama totalizza circa 1.109.470 stream complessivi, con una media di 73.965 ascolti per brano (considerando i nove brani entrati in Top 200 e quelli fuori ma con dati dichiarati).

Numeri forse un po’ al di sotto delle aspettative ma bisogna aspettare di capire come andrà anche il formato fisico, dove Irama è molto forte. Non resta che attendere venerdì prossimo per scoprire il debutto di Antologia della Vita e della Morte di Irama nella classifica FIMI.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025: Angelina Mango, Irama, Leon Faun, trigno... chi convince e chi no
X Factor 2025 Last Call: tre sedie, switch e Giorgia alla conduzione 2

X Factor 2025: il meglio dei Bootcamp, il meccanismo delle Last Call e chi rivedremo
Angelina Mango, copertina dell’album Caramé, il nuovo disco a sorpresa pubblicato nell’ottobre 2025 3

Angelina Mango pubblica senza preavviso il nuovo album, "caramé"
X Factor 2025 Last Call pagelle: ecco i dodici concorrenti che vanno ai live 4

X Factor 2025 Last Call: PierC una certezza, Copper Jitters sul filo del rasoio, le squadre sono fatte
Angelina Mango Velo sugli occhi singolo 5

Il nuovo singolo di Angelina Mango è "velo sugli occhi", un brano intimo e liberatorio
Annalisa Esibizionista testo e significato 6

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Angelina Mango ioeio 8

Angelina Mango, testo e significato di "ioeio", quinto brano contenuto nell'album "caramé"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
new-music-friday-radio-date-42-2025 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 17 ottobre 2025

Cerca su A.M.I.