Irama, “Antologia della Vita e della Morte”: i numeri del debutto su Spotify nelle prime 24 ore

Irama, dopo tre anni, è tornato con un nuovo album: Antologia della Vita e della Morte, andiamo a scoprire come è andato su Spotify l’album nel giorno di uscita, ovvero venerdì 17 ottobre 2025.

Il nuovo disco è un progetto ambizioso che alterna intimità e grandiosità, tra collaborazioni di rilievo (Giorgia, Elodie e Achille Lauro), e brani presentati a Sanremo (Tu no e Lentamente). Tra gli autori ospiti anche Lazza, Takagi & Ketra, Cheope, Davide Petrella, Juli, Glosie e l’amico Epicoco, già co-autore di Bella e rovinata.

Nel primo giorno di uscita, l’album ha registrato un debutto solido su Spotify, con otto brani entrati nella Top 200 Italia e numeri complessivi che confermano ancora una volta la fedeltà del pubblico di Irama, capace di rispondere immediatamente anche senza una campagna di lancio spettacolare.

IRAMA, I DATI DEL DEBUTTO SU SPOTIFY

Nel giorno d’uscita, venerdì 17 ottobre, il brano migliore in termini di posizionamento è stato Tutto Tranne Questo, che ha debuttato alla #31 con 158.739 stream. A seguire, Ex (con Elodie), già pubblicato come singolo precedente, è risalito alla #32 aggiungendo altri 129.549 stream giornalieri alla sua lunga corsa.

Il duetto con Giorgia, Buio, si è piazzato alla #61, mentre Senz’anima ha debuttato alla #69. Arizona (feat. Achille Lauro) e Polvere hanno esordito rispettivamente alle posizioni #95 e #96.

Lentamente, il brano presentato a Sanremo 2025, è rientrato in classifica alla #151 con 57.388 stream nel giorno del debutto dell’album. Più in basso, Mi Mancherai Moltissimo ha conquistato la #170, 48 Ore la #197. Fuori dalla Top 200 Italia Galassie ha raccolto altri 52.085 ascolti nel giorno dell’uscita del disco, Il Giorno 38.653 e Tu No (Sanremo 2023) 38.161 stream.

TOTALE STREAM E MEDIA DI ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE AL DEBUTTO

Sommando solo le riproduzioni valide per il giorno d’uscita del disco, Irama totalizza circa 1.109.470 stream complessivi, con una media di 73.965 ascolti per brano (considerando i nove brani entrati in Top 200 e quelli fuori ma con dati dichiarati).

Numeri forse un po’ al di sotto delle aspettative ma bisogna aspettare di capire come andrà anche il formato fisico, dove Irama è molto forte. Non resta che attendere venerdì prossimo per scoprire il debutto di Antologia della Vita e della Morte di Irama nella classifica FIMI.