23 Giugno 2026
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23 Giugno 2026

Ele A torna con l’EP 26: tracklist, vinile azzurro e un lato B a sorpresa

Sette tracce scritte in pochi mesi seguendo l'istinto, in digitale dal 26 giugno e in vinile dal 24 luglio.

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Ele A in primo piano, foto promozionale del nuovo EP 26
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Ele A annuncia il nuovo EP: si intitola 26 ed è disponibile in digitale da venerdì 26 giugno per EMI Records Italy / Universal Music Italia. Sette tracce nate seguendo l’istinto, scritte in pochi mesi tra l’inizio dell’anno e la primavera.

Dopo l’album Pixel, il tour nei club e il recente fotolibro Tour Life Vol. 1, la rapper torna con un progetto dalla scrittura sincera e immediata, tra ironia, fragilità, immagini quotidiane e pensieri che restano aperti.

Ele A26, cosa racconta l’EP

In 26 tutto è in movimento: città, relazioni, concerti, treni, luoghi che si attraversano più che abitare. L’artista prende quello che vive, osserva e si porta dentro e lo trasforma in barre che alternano leggerezza e inquietudine, mettendo insieme dettagli concreti, contraddizioni e domande che non cercano per forza una risposta.

Più che dare certezze, l’EP fotografa un momento preciso. Un lavoro compatto e personale che conferma la capacità di Ele A di trasformare esperienze, immagini e stati d’animo in un linguaggio riconoscibile, continuando a seguire la propria strada senza compromessi.

La tracklist di 26

Di seguito le sette tracce dell’EP, due delle quali prodotte dalla stessa Ele A.

# Titolo Produzione
1 Star Disse, Treflip
2 Oki Disse
3 Cigno Disse
4 Nn è divertente Disse, Treflip
5 Non torno@casa Ele A, Disse
6 Qcs addosso Leavetheclub
7 Solo io (?) Rosaliedu38, Vincha, Ele A

Il vinile azzurro trasparente di 26

26 esce in digitale dal 26 giugno e in una speciale edizione in vinile azzurro trasparente dal 24 luglio. Il vinile è custodito in una busta trasparente e accompagnato da una card semitrasparente che reinterpreta la cover digitale attraverso un gioco di sovrapposizioni.

Sul lato A trova spazio l’intero EP, mentre il lato B ospita una traccia chiamata Voice Memo.mp4, in cui l’artista racconta in prima persona il dietro le quinte di 26: la nascita delle tracce, le idee che hanno dato forma al progetto, demo, aneddoti e riflessioni.

Copertina dell'EP 26 di Ele A, una chiave stilizzata che compone il numero 26 su fondo grigio

Crediti dell’EP

Titolo: 26
Artista: Ele A
Etichetta: EMI Records Italy / Universal Music Italia
Uscita: 26 giugno 2026 (digitale), 24 luglio 2026 (vinile)

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