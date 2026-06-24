Ele A è in tour con il 26 Summer Tour 2026, la serie di concerti e date che la sta portando sui palchi dei festival in Italia e in Europa. Gli appuntamenti, organizzati da Magellano Concerti, sono partiti a maggio e proseguono per tutta l’estate, dopo il Pixel Tour nei club. Il tour accompagna l’uscita del nuovo EP 26, fuori dal 26 giugno.

Ele A concerti 2026: date del tour

Data Città Evento 1 maggio Catania One Day Festival (dj set) 23 maggio Ancona Gulliverock 30 maggio Marina di Camerota Meeting del Mare 5 giugno Bellinzona (CH) Nevermind Music Festival 6 giugno San Marino Rapublic Festival (dj set) 14 giugno Neuchâtel (CH) Festi’neuch 20 giugno Bruxelles (BE) Fête de la Musique 25 giugno Vicenza Lumen Festival 15 luglio Arezzo Men/Go Music Fest 17 luglio Montreux (CH) Montreux Jazz Festival (Tataki Shows) 23 luglio Roma Testaccio Estate 31 luglio Cesena Quartolato Festival (Rocca Malatestiana) 7 agosto Eggersriet (CH) Sur le Lac 29 agosto Säuliamt (CH) Pfadi Folk Fest

Il nuovo tour di Ele A

Il 26 Summer Tour segue il percorso tracciato dal Pixel Tour, che ha portato l’artista nei principali club italiani e in alcune venue europee. Le date estive si svolgono prevalentemente in contesti open air e festival, con spazi scenici sempre più ampi e un impatto live che cresce tappa dopo tappa. Tra gli appuntamenti spicca il Montreux Jazz Festival, uno dei festival più prestigiosi al mondo, che conferma il respiro internazionale del percorso della rapper di Lugano.

Il percorso di Ele A

Ele A, classe 2002 di Lugano, si è imposta come una delle voci più originali della nuova scena rap, capace di unire gusto street pop e attitudine hip hop. Dopo i primi due EP Globo (2023) e Acqua (2024), un Red Bull 64 Bars e l’ingresso nel Players Club di Night Skinny, il 9 ottobre 2025 ha pubblicato il primo album ufficiale Pixel, seguito dal tour nei club. Ora arriva il nuovo EP 26 e questa estate dal vivo.

La scaletta del 26 Summer Tour

La scaletta ufficiale del 26 Summer Tour non è stata diffusa. Trattandosi di date nei festival, è prevedibile un set che intreccia i brani del nuovo EP 26 con i pezzi dell’album Pixel e con i singoli più noti del repertorio. Aggiorneremo questa sezione con la scaletta completa non appena sarà disponibile.

Biglietti e prevendite

Le informazioni e i biglietti per le date del 26 Summer Tour sono disponibili su magellanoconcerti.it. Per gli appuntamenti inseriti all’interno di festival, l’accesso può seguire le modalità e le biglietterie delle singole manifestazioni: conviene quindi verificare di volta in volta sul sito del festival o tramite Magellano Concerti.

Foto di copertina di Zeno.