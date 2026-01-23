Classifica EarOne settimana 4 – 2026: Ernia al comando, debutto in Top 20 per Irama

Nuovo cambio al vertice nella Classifica EarOne Radio della settimana 4 del 2026. Dopo il lungo dominio di Annalisa, ora è Ernia a conquistare la vetta con Berlino, grazie a un avanzamento di cinque posizioni. Il rapper milanese ottiene così il suo primo primo posto radiofonico dell’anno.

Tra i nuovi ingressi da segnalare anche il debutto di Irama e Geolier, mentre nella classifica dei brani indipendenti continua la leadership di RAYE e si fanno spazio anche Franco126 con Ele A e Alessio Bernabei.

I dati sono come sempre elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana.