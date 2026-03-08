Grande Fratello VIP 2026, da Malgioglio a Fiordaliso: tutti i cantanti passati dalla casa

Grande Fratello VIP 2026 svelato il cast del reality in onda Canale 5 dal 17 marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Nel cast dei concorrenti della nuova edizione ci sarà anche il rapper GionnyScandal. La sua presenza riporta l’attenzione su quanti artisti della musica italiana abbiano deciso negli anni di mettersi in gioco (o fare “cassa”) nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello VIP 2026 cast

Questo il cast della nuova edizione: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia, Blu Barbara Prezia, Dario Cassini, Francesca Manzini, GionnyScandal, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso, Raul Dumitras, Raimondo Todaro, Renato Biancardi.

Nel corso degli anni il reality ha ospitato anche diversi cantanti: da Cristiano Malgioglio a Fiordaliso, passando per Ivan Cattaneo, Fausto Leali e molti altri protagonisti della musica italiana.

Da Malgioglio a leali: i cantanti passati dal Grande Fratello VIP

Nel corso delle varie edizioni del Grande Fratello VIP hanno partecipato al reality anche alcuni cantanti (non molti, a dirla tutta). A seguire tutti gli artisti che sono entrati nella casa più spiata d’Italia.

Cristiano Malgioglio

Cantautore, autore e personaggio televisivo tra i più riconoscibili della musica italiana, Cristiano Malgioglio ha partecipato al Grande Fratello VIP nel 2017, diventando uno dei concorrenti più iconici di quell’edizione. È tornato poi nella casa anche nel 2021.

Ultimo singolo: Chi Lo Sa, 2025.

Le Donatella

Il duo pop formato da Giulia e Silvia Provvedi, conosciuto come Le Donatella, ha partecipato al Grande Fratello VIP 2018. Le due artiste erano già note al pubblico televisivo per la partecipazione a X Factor.

Ultimo singolo: Venus, 2020.

Ivan Cattaneo

Artista e performer tra i più originali della musica italiana degli anni ’80, Ivan Cattaneo ha preso parte all’edizione 2018 del reality, portando nella casa la sua personalità eccentrica.

Ultimo singolo: Un pesce che ha sete!, 2026.

Pago

Il cantautore Pago, noto al grande pubblico per la hit Parlo di Te, e più recentemente per la partecipazione alla terza edizione di Ora o Mai Più, è stato tra i concorrenti del Grande Fratello VIP 2020.

Ultimo singolo: Semplicemente Pura, 2025.

Fausto Leali

Voce storica della musica italiana e protagonista di numerosi successi e partecipazioni al Festival di Sanremo, Fausto Leali ha partecipato al Grande Fratello VIP 2021. Nell’ultima edizione del Festival della Canzone Italiana ha ricevuto il Premio alla Carriera. Di recente, Mina ha inoltre inciso la cover di un suo brano del 1979.

Ultimo singolo: Report di Denny Lahome con Francesco Baccini, 2025.

Katia Ricciarelli

Soprano di fama internazionale ed ex moglie di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli è stata tra le protagoniste dell’edizione 2022 del reality.

Ultimo singolo: Lettera con Francesco Drosi e Francesco Zingariello, 2022.

Jo Squillo

Cantante e conduttrice televisiva, diventata famosa negli anni ’80 con la scena new wave italiana e poi con il brano Siamo donne, in gara a Sanremo con Sabrina Salerno, Jo Squillo ha partecipato al Grande Fratello VIP 2022.

Ultimo singolo: Non Sei Sola con le Bambole di Pezza, 2022.

Wilma Goich

Storica interprete della musica leggera italiana e protagonista del gruppo I Vianella, Wilma Goich è stata tra le concorrenti del Grande Fratello VIP 2023.

Ultimo singolo: Le Cose con Francesco Rapetti, 2025.

Riccardo Fogli

Membro dei Pooh, nonché vincitore del Festival di Sanremo in veste di solista, Riccardo Fogli ha partecipato al reality nel 2023.

Ultimo album: Predestinato (metalmeccanico), 2022.

Rosanna Fratello

Cantante e attrice, ha trovato il grande successo con il brano Sono una donna, non sono una santa e ha poi pubblicato diversi progetti, soprattutto tra gli anni ’70 e ’80, per poi fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello nell’edizione 2023/2024.

Ultimo singolo: Profumo di Pesca, 2025.

Fiordaliso

Voce iconica della musica italiana, da Non voglio mica la luna a Se non avessi te, e più volte protagonista al Festival di Sanremo, Fiordaliso ha partecipato al Grande Fratello VIP 2023/2024.

Ultimo album: Senza Etichette, 2026.

Jessica Morlacchi

Ex voce dei Gazosa, gruppo pop che ha raggiunto il successo nei primi anni 2000, vincendo il Festival di Sanremo 2001 nelle sezione Nuove Proposte, Jessica Morlacchi ha preso parte alla seconda edizione di Ora o Mai Più e all’edizione 2024 del reality, che in quell’anno era tornato a chiamarsi semplicemente Grande Fratello.

Ultimo singolo: Baci Baci, 2026.

Personaggi televisivi legati alla musica

Nel corso degli anni nella casa sono entrati anche diversi personaggi dello spettacolo che, pur non essendo principalmente dei cantanti, hanno avuto esperienze musicali.

Tra loro: Pamela Prati, Stefania Orlando, Valeria Marini, Pierpaolo Petrelli, Ginevra Lamborghini, Pamela Petrarolo, ex protagonista di Non è la Rai, e lo speaker radiofonico, nonché personaggio televisivo, Edoardo Donnamaria, conosciuto anche con il nome d’arte Drojette. Ma torniamo al cast del Grande Fratello Vip edizione 2026.

Gionnyscandal TRA I CONCORRENTI del Grande Fratello VIP 2026

Nella nuova edizione del Grande Fratello VIP 2026 entrerà nella casa anche il rapper GionnyScandal.

La sua partecipazione rappresenta uno dei rari casi di rapper italiani che decidono di entrare nel reality, portando così un nuovo collegamento tra la scena musicale contemporanea e uno dei programmi televisivi più seguiti della televisione italiana.

Tra l’altro, Gionata (questo è suo vero nome) ha una storia di vita piena di difficoltà, che ha raccontato poi in un libro. Il suo ingresso nella casa, e il suo vissuto, potrebbero quindi portare un valore aggiunto al programma.

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip, edizione 2026, è fissato per martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Ad accompagnare la Blasi le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.