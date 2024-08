Drojette lancia “senza Parole”: quando le cicatrici dell’amore diventano crescita personale

Drojette – Senza Parole testo e significato del nuovo singolo di Edoardo Donnamaria, cantautore, personaggio televisivo e speaker radiofonico.

Dopo la pubblicazione di “Sbadato,” primo singolo del 2024 uscito lo scorso giugno, un brano che ha superato 700.000 stream su Spotify, Drojette continua il suo percorso nel cantautorato indie-pop, affiancato dal produttore Swann.

In questo nuovo capitolo discografico, Edoardo affonda ancor di più la penna nella sua storia personale, raccontando il lato più doloroso della fine di una relazione: quando non esiste un lieto fine e ogni parola sembra solo peggiorare la situazione, aumentando l’incomunicabilità e la disillusione.

Tuttavia, ogni storia che lascia una cicatrice contribuisce alla crescita personale, anche se quanto accaduto può sembrare privo di senso.

Ecco come Drojette descrive il nuovo brano, scritto insieme a Italo Leonardo Rangel Espino:

“Ci sono amori che finiscono bene e altri che finiscono male. In questo brano descrivo una storia finita male, in cui c’è sempre una parte che soffre di più e una parte più problematica. A differenza di altre canzoni che ho scritto, qui non c’è un lieto fine; per come sono andate le cose, l’accaduto sembra privo di senso. Il senso è che da ogni cicatrice nasce la crescita personale di ognuno di noi.”