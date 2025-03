Rosanna Fratello pronta a tornare con un nuovo singolo: “Con Achille Lauro ci farei un duetto, Tony Effe è un genio”

Rosanna Fratello torna al centro della scena tra nuove dichiarazioni taglienti, retroscena dal passato in un’intervista con Giovanna Cavalli per Il Corriere della Sera, e un nuovo singolo in arrivo: Profumo di pesca, scritto per lei da Cristiano Malgioglio.

Lo scorso anno la cantante ha partecipato al Grande Fratello, un’esperienza che le ha permesso anche di riproporre al pubblico uno dei suoi brani storici, Se t’amo t’amo, uscito in una nuova versione digitale.

Rosanna Fratello e le colleghe, dalla Vanoni a Mina

Nell’intervista Rosanna Fratello ha commentato alcune critiche ricevute da Ornella Vanoni durante un’ospitata a Che tempo che fa:

“Non mi ha mai sopportato, ha sempre detto peste e corna di me, convinta che Alfredo Rossi, il nostro discografico, mi preferisse”.

Quando le viene ricordato che la Vanoni l’ha liquidata dicendo che ha fatto una sola canzone di successo e nemmeno bella, la risposta è secca:

“Questa è una sua opinione. L’età le permette di dire qualunque cosa ormai”.

Il nuovo singolo scritto da Malgioglio e il duetto dei sogni

Nel frattempo Rosanna Fratello è pronta a tornare con un nuovo brano, Profumo di pesca, scritto per lei da Cristiano Malgioglio (già autore di altre canzoni per lei), in uscita prossimamente.

Ad oggi l’ultimo disco di inediti della cantante è Io vivrò ed altri grandi successi, una raccolta uscita nel 2022.

Alla domanda su con chi, tra i protagonisti della scena urban e pop attuale, farebbe un duetto, la cantante risponde senza dubbi:

“Con Achille Lauro, ma anche Tony Effe non mi dispiace, basta che non scriva quelle cosacce sulle donne, per me è un genio”.