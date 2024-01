Rosanna Fratello diventa virale su TikTok con “Se t’amo t’amo”. Nel frattempo Ornella Vanoni la blasta in tv…

Rosanna Fratello Se t’amo t’amo testo e significato del brano uscito negli anni ’80 e tornato virale grazie alla partecipazione della cantante al Grande fratello.

Nello scorse settimane una seconda cantante dopo Fiordaliso ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello. Si tratta per l’appunto di, il gioco di parole non è voluto, Rossana Fratello, artista che ha iniziato la sua carriera nel 1967, partecipando a diversi Festival di Sanremo, per esplodere nel 1971 con “Sono una donna, non sono una santa”, canzone scritta da Alberto Testa ed Eros Sciorilli che arrivo al primo posto in classifica di vendita.

Negli anni ’80 avviene l’incontro con Cristiano Malgioglio che le dona diversi brani tra cui “Schiaffo” e “Se t’amo t’amo”, quest’ultimo, pubblicato nel 1982, è diventato virale nelle scorse settimane su TikTok grazie alla partecipazione della Fratello al Reality di Canale 5.

Complice uno dei suoi coinquilini nella casa, lo stilista Stefano Miele, il quale le ha chiesto di cantare proprio questa canzone che sente sempre nelle serate al Plastic, noto locale gay friendly di Milano, il brano sta vivendo una nuova vita che ha permesso a Rosanna Fratello, ferma discograficamente dal 2019, di tornare a cantare tv (rigorosamente in playback) al Grande Fratello e Verissimo.

La stoccata di Ornella Vanoni

Tra l’altro la Fratello, che nel corso del suo soggiorno al GF ha litigato (per poi riappacificarsi negli ultimi giorni) con Fiordaliso affermando di avere in carriera molti più successi della collega, è stata citata (e attaccata) da Ornella Vanoni ospite domenica 29 gennaio a “Che tempo che fa”.

La Vanoni stava raccontando del suo pessimo rapporto con un discografico…

“Rossi mi disse – Tu che hai un carattere così difficile, vedrai, guarda io c’ho Rosanna Fratello, vedrai…” ha ricordato Ornella per poi aggiungere quale fu la sua risposta al vetriolo: “Gli ho detto vedrai un corno, ce l’ha scritto qui che non ce la fa…”

A questo punto il conduttore Fabio Fazio ha cercato di frenarla dicendo che la Fratello è un’artista di grande successo ma la Vanoni non ha mollato la presa: “Una canzone, non mi portare nel bosco di sera…” ha detto canticchiando “Sono una donna, non sono una santa” e concludendo con un “Via quella…”

Tornando al brano tornato di moda a più di quarant’anni dall’uscita scopriamone testo e significato.

ROSANNA FRATELLO SE T’AMO T’AMO SIGNIFICATO DEL BRANO

Scritta da Cristiano Malgioglio con G. e M. Balducci la canzone parla di una donna innamorata follemente di un uomo e che non ha nessun’intenzione di lasciarlo andare.

Nel tipico stile di Malgioglio la canzone contiene nel testo alcuni termini che potrebbero fare discutere visto il particolare momento storico che stiamo vivendo a causa dei numerosi femminicidi.

Rossana infatti canta: “Stracciami”, “Vendimi”, “Godimi”, “Rubami”, “Comprami” e “Legami”.

ROSANNA FRATELLO SE T’AMO T’AMO TESTO E AUDIO

Scusa, se t’amo t’amo

io non lo so che colpa ho,

ma t’amo t’amo,

Vedi, sei tu il richiamo,

io grido te, che male c’è,

se t’amo t’amo,

se tu vuoi ne discutiamo,

ma t’amo t’amo,

io t’amo t’amo.

Guarda, sto già impazzendo,

ma non mi vendo

perchè so che t’amo t’amo

io, non sto sognando,

se passo il segno,

ne ho bisogno,

t’amo t’amo

se tu vuoi ne discutiamo,

ma t’amo t’amo,

io t’amo t’amo.

Siediti,

guardami,

leggimi,

vivimi,

stracciami,

prendimi,

trattami,

rubami,

vendimi,

sentimi,

amami,

comprami,

baciami,

lasciami,

godimi,

legami,

tutt’al più mi arrendo,

ma t’amo t’amo,

io t’amo t’amo.

Scusa, se t’amo t’amo

al posto mio tu che faresti

t’amo t’amo

Sento, nella mia mano,

il mondo intero,

allora è vero,

t’amo t’amo

se tu vuoi ne discutiamo,

ma t’amo t’amo,

io t’amo t’amo.

se tu vuoi ne discutiamo,

ma t’amo t’amo,

io t’amo t’amo.

Siediti,

guardami,

leggimi,

vivimi,

stracciami,

prendimi,

trattami,

rubami,

vendimi,

sentimi,

amami,

comprami,

baciami,

lasciami,

godimi,

legami,

tutt’al più mi arrendo,

ma t’amo t’amo,

io t’amo t’amo.