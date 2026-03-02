Mina omaggia Giorgio Armani con “A costo di morire”: la cover di Fausto Leali chiude la sfilata di Milano

Un omaggio che unisce due icone della cultura italiana. La voce di Mina ha chiuso la sfilata di Giorgio Armani a Milano, la prima disegnata da Silvana Armani dopo la scomparsa dello stilista lo scorso settembre. Sulle note di A costo di morire, cover di un brano di Fausto Leali del 1979, la cantante ha voluto rendere omaggio a un’amicizia e a un sodalizio artistico durato decenni.

Il brano, scritto da Franca Evangelisti e composto da Fabio Massimo Cantini, fu lanciato da Fausto Leali come lato B del 45 giri Musica ti amo/A costo di morire. Una perla nascosta del repertorio del cantante, che Mina ha scelto di reinterpretare per l’occasione, regalandole una nuova vita. La canzone è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali per PDU Music&Production e distribuita da Pirames International.

La scelta di questo brano non è casuale. Il testo, che parla di un amore totale e incondizionato, capace di superare ogni ostacolo, sembra riflettere la profonda stima e l’affetto che legavano Mina e Giorgio Armani. Un rapporto che andava oltre la semplice collaborazione professionale, e che si è tradotto in un gesto di grande sensibilità e rispetto.

La cover di A costo di morire dovrebbe inoltre far parte del nuovo album di Mina, la cui uscita è prevista prossimamente. L’ultimo album di inediti dell’artista è Gassa d’amante, uscito nel 2024, mentre a fine 2025 è arrivata la versione rimasterizzata di Christmas Song Book Mina, originariamente pubblicato nel 2013.