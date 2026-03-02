2 Marzo 2026
Mina omaggia Giorgio Armani con “A costo di morire”: la cover di Fausto Leali chiude la sfilata di Milano

Un gesto di grande sensibilità: la voce di Mina come colonna sonora dell'addio allo stilista che ha segnato la storia della moda.

Un omaggio che unisce due icone della cultura italiana. La voce di Mina ha chiuso la sfilata di Giorgio Armani a Milano, la prima disegnata da Silvana Armani dopo la scomparsa dello stilista lo scorso settembre. Sulle note di A costo di morire, cover di un brano di Fausto Leali del 1979, la cantante ha voluto rendere omaggio a un’amicizia e a un sodalizio artistico durato decenni.

Il brano, scritto da Franca Evangelisti e composto da Fabio Massimo Cantini, fu lanciato da Fausto Leali come lato B del 45 giri Musica ti amo/A costo di morire. Una perla nascosta del repertorio del cantante, che Mina ha scelto di reinterpretare per l’occasione, regalandole una nuova vita. La canzone è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali per PDU Music&Production e distribuita da Pirames International.

La scelta di questo brano non è casuale. Il testo, che parla di un amore totale e incondizionato, capace di superare ogni ostacolo, sembra riflettere la profonda stima e l’affetto che legavano Mina e Giorgio Armani. Un rapporto che andava oltre la semplice collaborazione professionale, e che si è tradotto in un gesto di grande sensibilità e rispetto.

La cover di A costo di morire dovrebbe inoltre far parte del nuovo album di Mina, la cui uscita è prevista prossimamente. L’ultimo album di inediti dell’artista è Gassa d’amante, uscito nel 2024, mentre a fine 2025 è arrivata la versione rimasterizzata di Christmas Song Book Mina, originariamente pubblicato nel 2013.

