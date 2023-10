Amici di Maria De Filippi, le pagelle della seconda puntata: è Girl power con Mew e Lil Jolie ipnotiche

Amici le pagelle della seconda puntata del pomeridiano in onda l’1 ottobre 2023.

Nella puntata con ospite musicale Angelina Mango la ballerina Gaia è stata sottoposta ad un esame da Alessandra Celentano. A giudicare la ballerina Francesca Tocca, l’esame è voluto dalla maestra per via della “non accettazione” del suo corpo da parte della ragazza che spesso tende a vestirsi molto coperta.

Ovviamente, viste le paranoie della ragazza, la prova non solo è dimostrata da una ballerina super sexy ma è anche un brano molto sensuale, “Ain’t No susnshine” di Canen.

Per la Maestra la ragazza ha reagito molto bene al suo blocco e quindi la prova è sufficiente.

Scontro in puntata tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. La prima vorrebbe mandare in sfida un allievo della collega, Mida o Sarah, contro una cantante vista ai casting: Alice.

Le gare di canto e ballo

Si riparte con le gare di ballo e canto che genereranno due classifiche che saranno, oltre che indicative per i professori, molto importanti nel corso dell’anno.

Gli ultimi in classifica dovranno ridare la propria felpa al professore di appartenenza che deciderà se confermarla o meno. Non partecipa alla gara il ballerino Dustin che è infortunato.

A giudicare il canto l’artista già vincitore dal programma, nonché cantante più copie con più copie certificate nella storia di Amici, Irama, per il ballo i coreografi Irma di Paola e Garrison Rochelle.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini, nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Tra l’altro Maria De Filippi per trasparenza ci tiene a specificare che Matthew e Irama, entrambi di Monza, si conoscono. Il cantautore specifica che questo non influirà né in positivo né in negativo sulla sua valutazione. Soprattutto alla luce del fatto che, nonostante si conoscano, non lo ha mai sentito cantare dal vivo.

Mew canta Nothing compares 2 u di Sinead O’Connor

canta di Elia balla Dangerous di Michael Jackson

balla di Mida canta Baby Goddamn di Tananai

canta di Ezio canta My universe dei Coldplay con BTS

canta dei con Sofia balla Vulgar di Sam Smith & Madonna

balla di & Lil Jolie canta Physical di Dua Lipa

canta di Marisol balla Tourner Dans Le Vide di Indila

balla di Matthew canta di Walk on the Wild side di Lou Reed

canta di di Kumo balla Gravità di Irama & Rkomi

balla di & Holy Francisco canta Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni

canta di Chiara balla Barbie World di Nicki Minaj & Ice Spice

balla di & Stella canta Every Breathe dei Police

canta dei Nicholas balla su Story of life degli One Direction

balla su degli Petit canta Baby di Sfera Ebbasta

canta di Gaia balla su Made in Italy di Rosa Chemical

balla su di Holden canta Enough is enough di Post Malone

canta di Sarah canta Senorita di Camila Cabello & Shawn Mendes

canta di & Simone balla su Tik Tok di Sfera Ebbasta , Marracash & Guè feat. Paky & Geolier

balla su di , & feat. & Spacehippiez canta Makumba di Noemi e Carl Brave

GARA CANTO giudicata da irama

Matthew – Lil Jolie Holden Mew Mida Holy Francisco Petit Ezio Spacehizzier Stella Sarah

GARA BALLO

Dustin è assente per infortunio.

Chiara – Sofia Simone Marisol Kumo Elia Gaia Nicholas

Ultimi classificati quindi Nicholas per il ballo e Sarah per il canto.

GARA IMPROVVISAZIONE E GARA INEDITI

Nella gara di improvvisazione di ballo Simone Nolasco tra Marisol, Gaia ed Elia premia Marisol che si esibirà a “Effetto domino“.

Si passa agli inediti dei cantanti. Sono tre a sfidarsi su scelta dei professori: Rudy manda Lil Jolie, Lorella sceglie Mida e Anna Pettinelli preferisce Holy Francisco.

A giudicare sarà il Producer multiplatino Zef, 125 dischi di platino e 36 dischi d’oro conquistati in carriera. Tra le sue produzioni anche tanti nomi di Amici come Elodie, Sangiovanni, The Kolors, Angelina, ma anche Marracash e tanti altri.

Mida canta l’inedito “Vita terremoto” (qui il testo), Holy Francisco canta “Tananai” (testo qui) e Lil Jolie canta “Follia” (qui). Zef decide di premiare quest’ultima producendole il brano.

