La classifica dei 20 artisti lanciati da un talent show con più copie vendute a marzo 2023. Salgono Annalisa e i Måneskin

A distanza di due mesi dall’ultimo volta torniamo ad aggiornarvi sulla classifica vendite degli artisti che hanno partecipato ad un Talent show. Un metro di misura per calcolare il successo e il supporto di programmi come Amici o X-Factor nella discografia italiana degli ultimi vent’anno.

L’ultima volta, a fine gennaio scorso, la classifica vedeva Irama, (ri)lanciato da Amici annata 2017/2018, salire per la prima volta sul podio degli artisti con più copie vendute grazie ad una serie di dischi e singoli centrati nell’ultimo anno. Questa volta, due mesi dopo, ci sono due importanti sorpassi che coinvolgono Annalisa e i Måneskin.

Prima di partire nello scoprire la nuova Top 20 vi ricordiamo che il numero di copie vendute (fisico + digitale + streaming premium) che troverete sono quelle certificate per album, singoli e collaborazioni in brani di altri artisti.

Non troverete la presenza di artisti come Mahmood o Mara Sattei in quanto, a nostro avviso, la loro partecipazione ai Talent show non è stata determinante al fine delle loro carriere che sono state lanciate successivamente e in altri contesti.

