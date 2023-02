A 60 anni dall’uscita Gianni Morandi lancia “Fatti rimandare dalla mamma”

GIANNI MORANDI feat. SANGIOVANNI Fatti rimandare dalla mamma significato del testo della versione 2.0 del celebre brano rilanciato in coppia.

Sono passati sessant’anni da quando, era il 1963, Gianni Morandi lanciava questa hit senza tempo.

Per questo motivo il cantante, da settimana prossima impegnato nella co-conduzione del Festival con Amadeus, ha scelto di farne uscire una nuova versione il 7 febbraio. Versione in duetto con sangiovanni e prodotta da Shablo.

Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte 2.0 è già disponibile in pre-save e pre-add e uscirà su tutte le piattaforme digitali per Epic/Sony Music.

Gianni Morandi Sangiovanni fatti rimandare dalla mamma significato del brano

Gianni Morandi e sangiovanni hanno deciso di duettare sulle note dell’intramontabile hit abbattendo le barriere generazionali che separano la GenZ dagli anni ’60. Del resto il cantautore lanciato da Amici ha da poco compiuto vent’anni e canterà un brano cantato da Morandi quando di anni ne aveva meno di 20.

Nella celebre canzone il protagonista chiede alla ragazza che gli piace di farsi mandare dalla mamma a comprare il latte in modo da potergli parlare dei sentimenti che prova per lei. Chissà come sarà riscritto il testo in questa nuova versione, epoca in cui i giovani per uscire non devono certo usare la scusa dell’acquisto del latte.

Ricordiamo che dopo il Festival, Gianni Morandi sarà impegnato con il GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, il tour nei principali palazzetti dello sport italiani – prodotto da Trident Music – che partirà a marzo da Rimini (qui per date e biglietti).

GIANNI MORANDI SANGIOVANNI FATTI RIMANDARE DALLA MAMMA TESTO E AUDIO

In arrivo il 7 febbraio

Foto di Francesco Prandoni