Angelina torna con un nuovo singolo… “Che t’o dico a fà”

Angelina, “Che t’o dico a fà”: significato del testo del nuovo singolo

Ogni promessa è debito ed ecco che, durante la registrazione della seconda puntata del Pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, Angelina è tornata a “casa” per presentare in anteprima il suo nuovo singolo, “Che t’o dico a fà“, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 6 ottobre.

Il brano – che alcuni rumors definiscono “fresco e sbarazzino“, in linea con “Ci pensiamo domani” – è tutto in italiano, salvo un solo passaggio in napoletano, lingua nella quale Angelina ha cantato più volte durante il suo percorso all’interno del talent, tanto che nell’EP “Voglia di Vivere” troviamo una cover di “Nove maggio” di Liberato.

Amici 23: Angelina presenta “Che t’o dico a fà”

Dopo aver incantato il pubblico di Amici con un’esibizione che l’ha vista cantare e ballare insieme ai professionisti, tra i quali possiamo annoverare Giulia Stabile e Isobel Kinnear, Angelina ha regalato a Maria De Filippi un quadro con i due dischi di platino ottenuti con il singolo “Ci pensiamo domani” e con i due dischi d’oro conquistati con l’album “Voglia di vivere” e con l’omonimo singolo.

Martedì 3 ottobre la giovane cantautrice sarà inoltre ospite di Alessandro Cattelan – con il quale condivide la manager, Marta Donà – a “Stasera c’è Cattelan“, dove probabilmente si esibirà nuovamente sulle note del suo nuovo singolo “Che t’ò dico a fà“.

angelina, “ che t’o dico a fà ”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“che t’o dico a fà”: TESTO DEL BRANO

