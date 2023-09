Amici 23 è già Holy Francisco show tra “Premio fenomeno della classe” alla sfida di cantare Tiziano Ferro

Dopo aver trascorso appena un giorno all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, Holy Francisco è stato convocato in studio insieme a tutta la classe da Rudy Zerbi, che gli ha conferito il “premio fenomeno della classe“.

Durante la prima puntata del Pomeridiano il giovane cantautore si è infatti lasciato scappare qualche parola di troppo (“Bro’, a Rudy Zerbi gli faccio un c**o così“) e il fatto, come è giusto che sia, non è passato inosservato.

“Intanto chiedo scusa per il modo e tutto il resto“, ha esordito in studio Holy Francisco. “Mi riferivo a quando cantava Petit e lei ha detto alla Pettinelli: ‘voglio vedere se lui la fa la cover’. Ed io l’ho presa un po’ come una sfida. Però tutto nel gioco. Lo so che è stata una frase forte, però è ovvio che io neanche la conosco. Non è una cosa personale“.

“Beh, bello! Cominciamo subito bene“, ha risposto prontamente Zerbi, che gli ha poi chiesto di interpretare “Diventerai una star” dei Finley: “Senti, perché non ci facciamo quattro risate insieme e vieni quaggiù e ci fai sentire come canti una cover. Così almeno ci togliamo subito il dubbio“.

Infine, il commento sull’esibizione: “Io tremo già tutto. Mi hai proprio spaventato. Preparati, perché ti arriverà un bel compitino. Scegli tu se lo vuoi in inglese o in italiano“.

