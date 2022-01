Amici di Maria De Filippi: ecco cosa è successo nella puntata di domenica 16 gennaio 2022. Svelata la possibile data di partenza del serale

Amici puntata domenica 16 gennaio 2022…. mancano 7 puntate al serale che, dovrebbe partire il 12 marzo.

La puntata inizia con Alessandra Celentano che accetta la sfida di ballo che contrapporrà Cristiano a Christian. Il giudice esterno è Garrison che, dopo aver assistito a due esibizioni ciascuno, sceglie di far restare Christian.

Il secondo momento riguarda il canto e la scelta di Rudy Zerbi che deve decidere se tenere nella scuola Elena, far entrare Paily o eliminarle entrambe. La prima canta 8 miliardi di persone, la seconda Hai delle isole negli occhi di Tiziano Ferro.

Zerbi decide che nessuna delle due ragazze merita un banco nella scuola.

Amici puntata domenica 16 gennaio: la sfida delle cover

Questa settimana a giudicare i ragazzi una delle regine dell’interpretazione, Fiorella Mannoia. Zerbi vorrebbe che le regole della sfida fossero cambiate, ovvero che l’ultimo nella classifica andasse direttamente a casa e non che ci sia una sfida tra gli ultimi.

Richiesta rifiutata da Pettinelli e Cuccarini. La produzione sceglie però di accettarla con un piccolo cambiamento. Per decretare l’ultimo sarà fatta la media con tutte le altre classifiche delle sfide giudicate quest’anno dagli artisti. Da Ermal Meta ad Arisa, da Giorgia a Fedez.

Inizia Albe con una versione rivisitata di Scende la pioggia (7). Segue Alex con Blower daughter di Damien Rice (9 e mezzo). Crytical su Soldi di Mahmood con barre aggiunte di suo pugno (7). Sissi si cimenta con Falling di Alicia Keys (10).

Si prosegue con Luigi con Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante (8 e mezzo). Aisha si cimenta con Luna piena di Rkomi (7 e mezzo). Da questo momento i voti saranno segreti.

Nicol canta Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni. LDA si emoziona mentre canta e si interrompe. Riprende quindi con le sue barre su Alzhaimer scritte su Buongiorno vita di Ultimo. Chiude Rea con Mad world con le sue parti di testo.

Viene svelata la classifica complessiva delle 13 sfide di canto:

Sissi Luigi – Crytical Aisha Alex LDA Albe Rea Nicol

Quest’ultima lascia definitivamente la scuola di Amici.

LE SFIDE DI CANTO

Giulia Gori di The Orchard Italia giudicherà la sfida tra Albe e la band Six One Six. Inizia il cantautore con l’inedito Prima di te. La band presenta un proprio inedito trap, ballato e cantato. Il giudice chiede un secondo brano… per Albe è il brano, già disco d’oro, Millevoci. La band risponde con Facetime.

Vince Albe ma la maglia viene trattenuta dalla professoressa Pettinelli che non è contenta del suo andamento sulle cover.

Seconda sfida tra Febe e Luigi. Inizia quest’ultimo con Partirò da zero, Febe canta invece Come un bruco diventa farfalla. Vince Luigi.

Amici puntata domenica 16 gennaio 2022

Scendono Aisha, Crytical, Luigi e Rea. I ragazzi presentano quattro inediti alle radio. Per la precisione a Federica Gentile di Rtl 102.5 e Radio Zeta, Silvia Notargiacomo di R101, Pippo Pelo di Radio Kiss Kiss e Massimiliano Montefusco di Rds. Il loro giudizio sarà fondamentale.

Aisha canta Bad vibes . È un sì per RDS, R101, Radio Zeta.

canta . È un sì per RDS, R101, Radio Zeta. Alex canta un nuovo inedito, Accade . Per Radio Kiss Kiss e Radio Zeta è un sì.

canta un nuovo inedito, . Per Radio Kiss Kiss e Radio Zeta è un sì. Crytical canta Casa mia . Per lui spazio in RDS Next e Radio Zeta.

canta . Per lui spazio in RDS Next e Radio Zeta. Rea canta Cadono . Per lei inserimento su Radio Zeta.

Arriva il momento di un’ospite davvero speciale… un’artista che ha collezionato 200 milioni di streaming con la sua musica e le collaborazioni con grandi artisti Urban… è Mara Sattei che nel 2013/2014, con il suo vero nome (Sara Mattei) partecipò proprio ad Amici.

Sono passati nove anni e Maria ancora si ricorda che aveva mandato il provino, un brano di Adele, dal bagno. Canta Parentesi, il suo nuovo singolo, con Giorgia.