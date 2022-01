A quasi dieci anni dalla sua partecipazione l talent, Mara Sattei torna come ospite ad Amici di Maria De Filippi

Mara Sattei, a quasi dieci anni dalla sua esperienza come cantante ad Amici di Maria De Filippi (avvenuta con il suo vero nome, Sara Mattei), torna sul palco del talent show di Canale 5 in veste di ospite come artista affermata della musica italiana per cantare il suo nuovo singolo con Giorgia, Parentesi.

Facciamo un passo indietro nella storia di Sara…

Sara Mattei è nata a Fiumicino il 28 aprile 1995 e da sempre vive a Roma. La passione per la musica le viene trasmessa dalla madre che per oltre vent’anni ha fatto parte di un coro Gospel.

Come tanti altri giovani artisti fa la sua gavetta esibendosi nei locali e partecipando ai vari concorsi in giro per l’Italia da sola o con alcuni dei gruppi messi in piedi con gli amici come i Guarda Rail e gli About Love.

Contemporaneamente diventa nota su YouTube pubblicando i video delle sue Perfomance casalinghe che raccolgono un buon numero di visualizzazioni. Per due anni consecutivi, nel 2011 e 2012, prova ad entrare a X Factor ma nessuno dei giudici vede in lei il talento che sarà.

Le audizioni di X Factor le portano comunque fortuna perché ma nel 2013 entra a far parte della 13esima edizione di Amici di Maria De Filippi ed è qui che che il suo volto diventa noto a livello nazionale. Sara ha solo 18 anni e si distingue vocalmente nel corso del talent show. Amici però in quell’edizione è ancora molto diverso da quello che è oggi e Sara non ha la possibilità di farsi conoscere come cantautrice.

Quell’edizione del programma sarà vinta da Deborah Iurato con hitmaker di stagione i secondi classificati, i Dear Jack.

Nel 2014, dopo il programma, pubblica l’EP Frammenti: Acoustic Covers N.1 a cui segue nel 2017 il singolo Mama Oh.

Da Sara Mattei di Amici a Mara Sattei

Nel 2019 Sara decide di invertire le lettere del suo nome e cognome e ricominciare il proprio percorso musicale con l’aiuto del fratello minore, Davide Mattei, classe 2001, quindi di sei anni più piccolo di Sara.

Davide ha un talento unico come Producer che ha già collaborato su brani di Salmo e Dani Faiv e che, dal 2017, ha iniziato a usare la sua voce nelle produzioni diventando uno dei casi musicali degli ultimi anni, tha Supreme.

E così Sara diventa Mara Sattei e con le produzioni del fratello si mette in gioco come cantautrice. Tra il 2019 e il 2020 pubblica tre singoli intitolati semplicemente con la registrazione sul telefonino: escono così Nuova registrazione 326, Nuova registrazione 402 e Nuova registrazione 527. La prima di queste canzoni nel 2021 verrà certificata con il disco d’oro.

Tante nel frattempo le collaborazioni da quelle con tha Supreme a Coez, da Carl Brave a Luis And The Yakuza.

Nel 2021 seguono i singoli Scusa e Ciò che non dici fino a che, il 14 febbraio del 2022, esce finalmente il suo primo disco, Universo.

Sara si è anche tolta la soddisfazione di tornare a X Factor in veste di collaboratrice di Hell Raton e di autrice di diversi pezzi degli artisti in gara., compresi quelli della vincitrice Casadilego.

Domani, domenica 16 gennaio 2022, un’altra soddisfazione. Sara Mattei tornerà infatti come Mara Sattei, nome affermato della musica italiana, ad Amici di Maria De Filippi, programma in cui forse era ancora troppo giovane e acerba per essere compresa, per cantare con Giorgia il primo singolo estratto da Universo, Parentesi.