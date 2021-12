Amici 21: terzo inedito, ma non da cantautore, per Luigi. Fuori ora “Partirò da zero” (TESTO e AUDIO)

LUIGI Partirò da zero testo del terzo inedito presentato dall’artista nel corso di Amici di Maria De Filippi. Superano così ad oggi quota 20 i brani inediti lanciati dai cantanti di questa edizione del programma.

Domenica 5 dicembre tre cantanti della 21esima edizione di Amici hanno avuto la possibilità di presentare un nuovo brano inedito. Tra di loro c’è Luigi che, dopo Vivo e Muro, lancia Partirò da zero.

Questo brano non porta la firma di Luigi. E’ stato scritto infatti da Antonio Iammarino (già al fianco di Giordana Angi su alcuni brani per Tiziano Ferro), Fabrizio Foggia e Ngure Rahab.

Anche la produzione è firmata a tre da Michele Iorfida Canova, 8zerougo e Gimi Sullivan.

LUIGI PARTIRÒ DA ZERO TESTO E AUDIO

Sarebbe giusto dirti quel che sento

Gridarti in faccia che non ti sopporto

Perché hai tradito senza alcun rispetto

Mille promesse e io non me ne scordo

E adesso mi vorresti raccontare

Che solo il tempo cure le ferite e i lividi

Perché amare non è amore se sei l’unico a volare

A sfiorare l’infinito in un attimo normale

Per accorgersi che in fondo è soltanto un grande errore

Da cui trarre insegnamento e una stupida lezione

Che non riesco ad imparare e non ho voglia di studiare

Partirò da zero

Cancellando prima il nome

E poi il suono della voce

Il ricordo delle sere

Quando tutto era diverso

Ed anche solo per parlare

Ogni posto era perfetto

Ci bastava stare insieme

E cancellerò le mani, poi la forma della bocca

Tatuaggio sulla pelle che a sfiorarlo mi fa male

E aspetterò in silenzio tutto il tempo che ci vuole

Prima o poi succede a tutti stai tranquilla adesso tocca a me

Sarebbe giusto adesso andare avanti

Ed augurarti proprio tutto il meglio

Magari pensi debba ringraziarti

Di avermi detto che era un grosso sbaglio

Peccato tutto questo tuo coraggio

Arrivi adesso che c’è già qualcuno accanto a te

E non ha senso stare in macchina

Nascosto ad aspettare

Quando invece sto impazzendo e avrei voglia di gridare

Di sfogare la mia rabbia

Maledetto il nostro amore, maledette le tue scuse

Maledette le paure

Maledetto anche quel giorno che mi ha fatto innamorare

Partirò da zero

Cancellando prima il nome

E poi il suono della voce

Il ricordo delle sere

Quando tutto era diverso

Ed anche solo per parlare

Ogni posto era perfetto

Ci bastava stare insieme

Cancellerò le mani poi la forma della bocca

Tatuaggio sulla pelle che a sfiorarlo mi fa male

E aspetterò in silenzio tutto il tempo che ci vuole

Ed imparerò col tempo che magari è stato un bene si

Che l’amore non è amore se non ti fa respirare

Perché ogni giorno perso non lo puoi recuperare più

Sarebbe giusto si

Ma dopo tutto questo male io non ci riesco