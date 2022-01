Amici di Maria De Filippi: Crytical lancia l’inedito “Casa mia” scritto con Briga (TESTO e AUDIO)

Amici Crytical Casa mia testo scritto con Briga per il primo inedito lanciato nel talent show di Canale 5 dal giovane rapper.

Domenica 9 gennaio è tornato in onda il consueto appuntamento settimanale della domenica con Amici di Maria De Filippi. Nella prima puntata del 2022 le cose iniziano a farsi serie in vista della fase serale del programma in partenza nel mese di marzo prossimo.

La puntata ha visto presentare un nuovo inedito. Prosegue così il lancio discografico dei talenti di questa edizione del programma, da settembre ad oggi infatti sono stati già lanciati quasi 30 brani e due di questi hanno ottenuto certificazioni: il disco di platino per Quello che fa male di LDA e il disco d’oro per Millevoci di Albe.

Crytical ha 17 anni ed è originario di Pescara ed è noto nel web e nell’ambiente rap per aver preso parte a diverse sfide e competizioni di freestyle (compresa una tappa dell’ambito Tecniche Perfette) oltre ad aver aperto alcuni live di Mondo Marcio.

Dopo essersi esibito su cover a cui ha aggiunto delle barre, come Un giorno in più di Irama, Per Crytical è arrivato il momento del primo inedito lanciato ad Amici, Casa mia. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dopo la mezzanotte quindi dal 10 gennaio.

La canzone è stata scritta da Crytical con Briga e prodotta da Tom Beaver.

Crytical Casa mia testo e audio

In arrivo