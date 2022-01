“Cadono” è il nuovo inedito di Rea lanciato ad Amici 21

Rea Cadono testo e significato del nuovo inedito presentato dalla cantautrice ad Amici di Maria De Filippi.

Nella puntata di onda domenica 16 gennaio 2022 Rea, allieva di Rudy Zerbi, ha presentato un nuovo inedito… Cadono.

Ad oggi Rea ha presentato ad Amici gli inediti Avrei solo voluto e Controsenso.

Rea Cadono significato

Il brano parla di una ragazza decisa a mettere fine ad una storia che non ha più senso di esistere, ad un amore che non la fa volare in alto a differenza della sua indipendenza.

Rea Cadono testo

Non ne ho, non ne ho, non ne ho

altre sigarette da darti mentre mi parli di niente

non lo so, non lo so, non lo so

cosa devo dire a te che vuoi solo fuggire

via di qua

tu stai già andando via di qua

tanto ti avrei mandato via di qua

voglio una storia chiusa

senza chiederci scusa

chiudi la porta se esci

prenditi tutti i tuoi drammi

Cadono, cadono, cadono, cadono

stelle quando litighiamo

solo non ho paura

non mi servi tu per vivere, volare in alto

in alto sopra il livello del cielo

ci cadono addosso, ci addosso

cadono

Non ne ho, non ne ho, non ne ho

altre sigarette da darti

mentre mi parli di niente

non lo so, non lo so, non lo so

cosa devo dire a te che vuoi solo fuggire