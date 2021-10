Rea il suo inedito che le vale l’ingresso ad Amici 21 è “Avrei solo voluto”

Amici 21 Rea storia.

Tra le donne entrate nella scuola di Amici di Maria De Filippi quest’anno, per volere di Rudy Zerbi, c’è la giovanissima (ha solo 18 anni) Rea. Il suo vero nome è Maria Mircea e viene da Galvani in provincia di Bologna.

La ragazza precedentemente ha fatto parte di un duo musicale, gli Illumo, insieme a Michael Caldi. Con lui ha pubblicato i brani Cosmic Glue e (frammenti) nel 2020, e Le notti nel 2021.

Ad Amici 21 inizia il suo percorso da solista dove, grazie al brano Avrei solo voluto, in seguito prodotto da Mr. Monkey, entra nella scuola.

Rea Avrei solo voluto testo e audio

ta ta ra tò

ta ta, ta ta ra tà, tà

È nato tutto da un gioco di sguardi

tu che mi parli, io che ti osservo

ma scagli i dardi quindi io penso

a quanto staresti bene nel mio le…

è nato tutto da un gioco di sguardi

che ancora sto fermo, balliamo un lento

mi tocchi sincero, ma quanto è bello

non riesco a distinguere il sogno dal ve…

È nato tutto da un gioco di sguardi

guido dava… tu sei nel re…

scorgo il riflesso dentro allo specchio

mi sembri più triste di quando ti ho pre…

è nato tutto da un gioco di sguardi

tu che ti perdi, io che ti cerco

ma sei scappato via come il vento

potevi almeno lasciare un biglietto

Avrei solo voluto

ti innamorassi di me

no, non mi dire un cliché

io cerco solo un perché

avrei solo voluto restassi

tra le mie braccia un po’ di più

sotto casa nel blu

di questo cielo che ci guarda

E forse non mi hai dato tempo

ma ti sogno da troppo tempo

non ne parlo con gli amici

che mi segui come uno specchio

e forse non mi hai dato tempo

ma ti sogno da troppo tempo

prendi questo, poi prendi quello

prendi questo, poi prendi quello

Ehi, cerco di non vederti più

ehi, cerco di tirarmi un po’ sù

Rigiro la stanza insieme a lei danzo o o

Rigiro la stanza insieme a lei danzo o o

Rigiro la stanza insieme a lei danzo o o

Rigiro la stanza insieme a lei danzo o o

Avrei solo voluto

ti innamorassi di me

no, non mi dire un cliché

io cerco solo un perché

avrei solo voluto restassi

tra le mie braccia un po’ di più

sotto casa nel blu

di questo cielo che ci guarda

che ci parla

che ci guarda

Che ci parla

Che ci guarda

Che ci parla