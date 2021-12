Amici 21: “Controsenso” è il nuovo singolo di Rea. Tra gli autori anche Raige

Anche per Rea arriva un nuovo inedito, il terzo, lanciato ad Amici di Maria De Filippi. Il testo di Controsenso parla, come già per i due precedenti, d’amore in una maniera in cui la parte sensuale e carnale è sempre presente tra le righe.

Questa nuova canzone è stata scritta dalla stessa Rea insieme ad autori d’eccellenza: Raige, Emanuele Lovito e Matteo Novi. La produzione è di Mr. Monkey.

Rea controsenso testo e audio

Il mio controsenso sei ancora tu

Sei come il sole dentro un abat-jour

Sai di libro nuovo, che ho già letto

Di una risposta che non sa di niente

Dire mai più e rifarlo sempre

Ma se mi guardi, guardi così

Ma se mi guardi, guardi così

Intrecciamoci dentro un abbraccio

Così le nostre ombre si fonderanno

Ma se mi guardi, guardi così

Ma se mi guardi, guardi così

Con quelli occhi pieni di colori

Vorrei capire cosa si prova

Ma se mi guardi, guardi così

Ma se mi guardi, guardi così

Intrecciamoci dentro un abbraccio

Così le nostre ombre si fonderanno

Ma se mi guardi, guardi così

Ma se mi guardi, guardi così

Con quelli occhi pieni di colori

Vorrei capire cosa si prova

Se avessi un pò più tempo

Dipingerei ogni dettaglio

Per ricordarmi il controsenso

Sei un concerto di silenzio

Una foresta in uno stadio

Un ragionato controsenso

Un ragionato controsenso

Ma se mi guardi, guardi così

Ma se mi guardi, guardi così

Intrecciamoci dentro un abbraccio

Così le nostre ombre si fonderanno

Ma se mi guardi, guardi così

Ma se mi guardi, guardi così

Con quelli occhi pieni di colori

Vorrei capire cosa si prova