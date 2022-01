Mara Sattei: Il primo singolo ufficiale estratto dall’album d’esordio è “Parentesi” feat. Giorgia

Mara Sattei Parentesi un testo che racconta a bellezza di sentirsi liberi e leggeri… e ad aiutare la cantautrice a far arrivare a più persone possibili il significato del pezzo c’è un ospite d’eccezione… Giorgia.

Parentesi infatti è il primo singolo ufficiale estratto da Universo, album d’esordio dell’artista (sorella di tha Supreme che ha ovviamente prodotto il progetto) in uscita il 14 gennaio per Arista/Columbia Records/Sony Music Italy.

Il brano unisce due voci molto diverse tra loro e due artiste, solo apparentemente distanti. Da una parte Mara Sattei, cantautrice che negli ultimi anni ha attirato a sé con grande naturalezza pubblico e critica, dall’altra un’artista e donna che di certo non ha bisogno di presentazioni, Giorgia, voce tra le più maestose d’Italia, capace di conquistare trasversalmente le generazioni nei suoi quasi trent’anni di carriera.

Mara Sattei Parentesi TESTO E SIGNIFICATO

Ecco come Mara Sattei racconta questo singolo…

Parentesi è un brano che parla della bellezza di sentirsi liberi e leggeri a volte, anche nel mezzo del caos dei nostri pensieri.

Tutte le parentesi più importanti della nostra vita sono fatte di emozioni e ricordi che restano invariati nel tempo, mantenendo uno spazio tutto loro all’interno dei nostri capitoli.

Per quel che riguarda invece la collaborazione con Giorgia in questo singolo, in uscita in radio in contemporanea con il disco venerdì 14 gennaio spiega…

Ho scritto questo brano al pianoforte, ispirandomi alla bellezza di Roma d’inverno. Aver avuto il grande onore di poterlo condividere con un’artista come Giorgia è stato davvero incredibile.

Da subito le nostre voci insieme si sono unite alla perfezione, creando tante sfumature diverse tra loro e dando vita a qualcosa di unico. Io sono nata e cresciuta con la sua musica, e non smetterò mai di ringraziarla per aver contribuito con la sua voce immensa a questo brano.

MARA SATTEI PARENTESI TESTO E UDIO

In arrivo venerdì 14 gennaio

Foto di copertina di Giampaolo Sgura