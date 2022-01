Amici 21: nuovo inedito per Alex... si intitola "Accade" (testo e significato)

Alex Accade testo e significato del nuovo singolo inedito presentato dal cantautore ad Amici di Maria De Filippi.

Presentato alle radio per la prima volta nella puntata di domenica 16 ottobre, per Alex, artista della squadra di Lorella Cuccarini, si tratta del quarto inedito dopo Sogni al cielo, Tra silenzi (Roma) e Ammirare tutto.

Alex Accade significato del brano

Continua la scia di canzoni di Alex sempre in bilico tra ballad d’amore che partono però dall’introspezione e dai suoi stati di malinconia. In questa canzone l’artista descrive il momento in cui una storia finisce e, nonostante un sentimento rimanga, semplicemente accade.

Alex Accade testo

Ci sono arcobaleni

lì nei cieli neri

solo che non li vedo

e non li vedi

magari scriverò pagine intere

così saprai che c’è qualcuno che ti vuole bene

Abbiamo già fatto di tutto

per opporci all’evidenza

che la mia e la tua assenza

ci fanno ancora male

sarà che l’affetto rimane

e non chiede di amare

È che la vita non cerca le strade

strade, strade, strade

semplicemente accade, accade, accade

semplicemente è tutto così complicato

e non è giusto ma neanche sbagliato

semplicemente accade, accade

scompare

e mi toglie il sonno, sì mi toglie il fiato

tutto ciò che voglio, tutto ciò che lascio

semplicemente accade, accade, accade

Ci sono arcobaleni, lì nei cieli neri

solo che non ti vedo o non mi vedi