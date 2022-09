Amici di Maria De Filippi: nella puntata del 25 settembre a giudicare le cover è Ornella Vanoni

Amici puntata del 25 settembre. Ospite del secondo appuntamento con il talent show di Canale 5 è un giudice speciale che valuterà i cantanti in una gara di cover. E quale giudice migliore che una delle regine delle interpreti, ovvero Ornella Vanoni.

Per conoscere meglio i cantanti di questa edizione, ricordiamo, vi basterà cliccare sul loro nome in questo articolo.

Si parte con una gara inediti giudicata da Federica Gentile di Rtl 102.5. Il primo ad esibirsi è Aaron, fresco 18enne, canta il suo inedito Universale (qui il testo). Segue NDG che canta Fuori e chiude Tommy Dali con qui il testo).

I tre sono esclusi dalla gara delle cover.

Amici puntata del 25 settembre: la gara delle cover

Piccolo G Affronterò la vita a muso duro di Pierangelo Bertoli. Ornella apprezza la timbrica importante e il fatto che abbia dato un peso alle parole. Per lui il voto è 8. Il consiglio è di imparare ad emozionarsi

Tocca a Cricca con Sei l’unica donna di Alan Sorrenti con alcune frasi riscritte da lui. La Vanoni si diverte molto con questa versione e gli dà 9.

Tocca a Wax che sceglie un brano internazionale e ritmato, Are You Gonna Be My Girl, per colpire il giudice speciale. Sulla canzone ovviamente il cantautore ha messo delle barre proprie. Per Rudy Zerbi è stata un’urlata dall’inizio alla fine. Il voto per lui è un 7.

Quarto artista ad esibirsi è Niveo con Svegliarsi la mattina degli Zero assoluto. 8,5 per lui. L’unica cantante donna della scuola, Federica, canta Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini. Il consiglio per lei è quello di far capire meglio le parole.

Ultimo ad esibirsi è Andre. Il ragazzo usa tutta la sua estensione su un brano internazionale ma, anche in questo caso, Rudy Zerbi, non è convinto. Ornella lo trova quasi tenorile e gli da un 7.

Ecco la classifica della gare delle cover.

Cricca – Federica 9 Niveo 8,5 Piccolo G 8 Andre – Wax 7

Andre e Wax ridanno le maglie al proprio professore, Arisa. Nel corso della puntata la cantante dovrà capire cosa fare.