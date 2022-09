Amici 22: Wax conquista il banco con “Turista per sempre” (e dopo aver litigato e fatto pace con Maria!)

Amici 22 Wax Turista per sempre testo del brano che ha permesso al cantautore di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Turista per sempre nel nostro paese è anche il nome di quel Gratta e vinci il cui premio più importante e ambitissimo. Una cifra premio iniziale, un fisso mensile al mese per vent’anni, e alla fine un premio finale. Ed è così che si chiama anche il brano che ha convinto Arisa ha scegliere Wax e dargli un banco della scuola di Amici.

In realtà la sua canzone parla di quello voglia di girare il mondo, di assaporare la vita e prendersi ogni attimo, positivo o negativo che sia.

Il ragazzo ha sicuramente un carattere particolare che lui stesso definisce “Sereno variabile”. La De Filippi lo presenta con e poi spiega che durante i casting hanno avuto una discussione, per poi fare pace, ed è questo il motivo della confidenza che gli da.

Beh diciamo che un giovane artista che si presenta a provini del talent e discute con Maria di sicuro non manca di coraggio.

Per scelta il giovane ragazzo, che tra l’altro sa anche ballare, canta sempre scalzo.

La presentatrice lo presenta così:

“Ha lavorato come cameriere, traslocatore e rider per essere autonomo e non chiedere soldi in famiglia.”

È Arisa a dargli il banco. Lo definisce genuino, leale, positivo e ovviamente bravo.

Amici 22 Wax turista per sempre testo

Ya, eh, no no seh

Salsa prova il microfono al mio concerto, ah ah

voglio perdermi tra campi

nuotare tra gli squali

tra mille posti strambi e urlare con le mani

vivere ogni istante tra posti straordinari

e vivere distante dai quartieri criminali

e ok, ora l’aria è differente, si sente

gli occhi respirano, non vedono la gente

se vuoi puoi venire con me

io farò il turista per sempre

Devo andar via per respirare

nuovi territori per star male

ulula alla luna sulle strade

guardiamo il cielo c’è una stella che cade, yeah

vieni con me se non stai bene

sorridiamo ancora, ci conviene

bagnati i capelli col sale

perché siamo turisti per sempre, si

Veder Parigi dalla stanza

con un cumulo di neve sulla faccia, sì

tengo la tua mano con la destra

con la sinistra faccio ombra sulla testa, sì

prova a immaginare sulla costa

un pazzo che grida con una bomba

è esattamente quello che mi sento dentro

Matteo tiralo fuori il sentimento, ok ehi eh

Devo andar via per respirare

nuovi territori per star male

ulula alla luna sulle strade

guardiamo il cielo c’è una stella che cade, yeah

vieni con me se non stai bene

sorridiamo ancora, ci conviene

bagnati i capelli col sale

perché siamo turisti per sempre

uhm wa