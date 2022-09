Amici 22: ecco la storia di Cricca dall’infanzia passando per Area Sanremo e Deejay Onstage

Amici 22 Cricca. Domenica 18 settembre parte Amici 22 ovvero la 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra gli artisti che conquistano un banco nella scuola c’è il giovane Cricca di cui oggi vi raccontiamo la storia e proponendovi testo e significato del suo inedito, San Lorenzo.

Giovanni Cricca, per gli amici Cricchetto, ha 18 anni e viene da Riccione. Si esibisce dall’età di 8 anni anni ed è cantante chitarrista e pianista.

Di se il giovane cantautore racconta:

“Sono cresciuto in una famiglia decisamente fuori dagli schemi, basti dire che i miei genitori sono entrambi romagnoli e si sono conosciuti in Africa, loro infatti aiutano chi ha bisogno, i più deboli, sono infatti degli operatori umanitari. Sin da piccolo ho condiviso le varie case in cui ho vissuto con persone che spesso avevano alle spalle una storia drammatica: questo lo considero un grandissimo dono che mi ha fatto la vita perché mi ha insegnato che ogni persona ha qualcosa di meraviglioso dentro ed ogni vita è degna di essere vissuta”.

All’età di cinque anni Cricca si è trasferito a Sidney con i genitori ed è lì che è avvenuto il primo vero contatto con la musica grazie al Sydney children’s choir anche se la passione per la musica arriva dal nonno Agostino, un ottimo clarinettista che, prima di andarsene, ha donato a Giovanni il suo clarinetto. A otto anni torna nella sua Riccione e, bambino un po’ problematico e ribelle, trova nella musica la sua salvezza grazie anche al suo produttore.

Amici 22 Cricca La storia artistica

Nel 2021 Cricca ha partecipato alle selezioni di Area Sanremo dove è riuscito ad arrivare tra i 53 finalisti. Quest’estate invece ha partecipato a Deejay Onstage con il suo primo singolo, San Lorenzo, vincendo la sua tappa e arrivando quindi fino in finale.

Ecco come Cricca racconta la storia di San Lorenzo:

“San Lorenzo parla della luce che devi saper vedere anche nei momenti più bui… eh sì non ci crederete ma capita anche se hai 18 anni“.

Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato dal regista Michele Venturi. Domenica 18 settembre Cricca entra ufficialmente nella scuola di Amici di Maria De Filippi su scelta di due professori su tre, Arisa e Lorella Cuccarini. Sarà lui a dover scegliere con chi stare in squadra.

Cricca San Lorenzo testo e audio

E ti volevo dire troppe cose

Ma non ci riesco mai

Mi blocco sempre nella stessa frase

Non so che dire, che cosa fare

Te le ricordi le vacanze a luglio

Io mi ricordo i tuoi

Che ci guardavano dall’alto in basso

Non ci capivano… mai

E adesso cosa vuoi che cosa devo fare

Da quanto tempo non parliamo più di noi

Mi dici cosa c’è o cosa ci rimane

Ritornerà l’amore

Ad asciugare tutte le ferite

Ti chiamerà per nome

Cancellerà la noia e le fatiche

È bella la vita è bella la vita

Avrei voluto dirti queste cose

Quando eravamo noi

Quando la pioggia ci faceva uscire

Dalle pareti, da quei segreti

E se ti scioglierai, come la neve al sole

Apri le ali e vola via come nei film

Sarà la nostalgia, quello che ci rimane

Ritornerà l’amore

Ad asciugare tutte le ferite

Ti chiamerà per nome

Cancellerà la noia e le fatiche

È bella la vita è bella la vita e

Mi troverai quando ti perdi

È bella la vita è bello tornare qui

A San Lorenzo tutto cade

Cadono le stelle cadono dentro la stanza dove sei

E le puoi guardare oppure scegli di dormire …

Ritornerà l’amore

Ad asciugare tutte le ferite

Ti chiamerà per nome

Cancellerà la noia e le fatiche

È bella la vita è bella la vita e

Mi troverai quando ti perdi

È bella la vita è bello tornare qui

A San Lorenzo tutto cade giù