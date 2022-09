Cricca: l’inedito Se mi guardi così, brano finalista ad Area Sanremo 2021, gli vale l’ingresso ad Amici (TESTO)

Cricca Se mi guardi così testo dell”inedito che ha garantito al giovane artista l’ingresso ad Amici.

Vi abbiamo già parlato qui nei giorni scorsi del nuovo allievo di Amici 22, Cricca. 18enne che vive a Riccione con i genitori e due sorelle. Papà e mamma sono operatori umanitari e si sono conosciuti in Africa… “Per quello due sorelle quando va bene, a volte ce ne sono anche di più“, ha confessato nella prima puntata, ridendo.

Si è esibito con una cover, Mare mare di Luca Carboni, brano con cui è arrivato in semifinale al Deejay On stage. Tutti i professori hanno gradito l’esibizione non abbassando la leva. Maria gli ha quindi fatto cantare un inedito, Se mi guardi così, canzone che il ragazzo ha presentato lo scorso anno ad Area Sanremo arrivando in finale.

Ecco a seguire il testo del suo inedito.

Cricca se mi guardi così testo