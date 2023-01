Il ritorno nella scuola di Amici di Cricca coincide con l’uscita di “Se mi guardi così”

Cricca Se mi guardi così testo e significato del brano lanciato ad Amici 22.

Dopo gli avvenimenti delle ultime due settimane che lo hanno visto prima eliminato da un giudice esterno e poi riammesso nel programma, un evento mai avvenuto prima (qui potete scoprire le condizioni eccezionali che hanno portato a questa decisione), il giovane Cricca lancia il suo secondo inedito nel programma dopo Supereroi.

Questo brano è stato scritto da Cricca con Cristina Bonato, Francesco Picciano e Massimiliano Corona. Tutti insieme si sono poi occupati della produzione con Federico Mecozzi.

Giovanni, questo il vero nome di Cricca, con questa canzone ha vinto Area Sanremo 2021 ed è stato un passo dal arrivare sul palco di Sanremo giovani 2021. Sempre con questa canzone ha poi partecipato a Deejay Onstage 2022.

Ed è stata proprio questa la canzone che gli ha consentito a settembre l’accesso nella scuola di Amici.

Il pezzo è un brano pop d’amore raccontato con gli occhi e l’entusiasmo dell’adolescenza (Cricca ha 18 anni). Una di quelle storie in cui un solo sguardo della persona amata è in grado di farti capitolare e cambiare idea.

Ricordi le notti passate a parlare di niente

ti ricordi

le stelle su in alto e la punta del naso ghiacciata

solo noi

sappiamo che vivere

sarà comunque per sempre

navigare

la barca che il mare in tempesta trasporterà

non lo sai che Io sono perso di te

lo sai mi sono perso

Se tu mi guardi così non so come fare

vorrei spaccare il mondo senza farci male

ma tu mi guardi così e tutto a va a puxxane

e tutto a va a puxxane

e se mi guardi così, così mi fai volare

e l’ho buttato in mare pure il cellulare

ma tu mi guardi così e tutto va a puxxane

e tutto va a puxxane

Ricordi che bello che è stato il tuo primo bacio?

ti ricordi

dicevi che non volevi stare male mai più

se si può

guardavi la televisione

o chissà cosa pensavi

mi ha sempre stupito il tuo modo di essere te

lo sai mi sono perso per te

io mi sono perso

Se tu mi guardi così non so più fare

vorrei spaccare il mondo senza farci male

ma tu mi guardi così e tutto a va a puxxane

e tutto a va a puxxane

e se mi guardi così, così mi fai volare

ho buttato in mare pure il cellulare

ma tu mi guardi così e tutto va a puxxane

e tutto va a puxxane

E rimane nella testa solo un po’ di nostalgia

è finita un’altra festa, sono andati tutti via

tutti tranne noi

Pa ra pa pa pa

pa ra pa pa pa

pa ra pa pa pa

pa ra pa ra pa

Se tu mi guardi così non so più fare

vorrei spaccare il mondo senza farci male

ma tu mi guardi così e tutto a va a puxxane

e tutto a va a puxxane