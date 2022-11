Amici: Cricca nel nuovo singolo “Supereroi” cita anche Ilary e Totti (TESTO e AUDIO)

Cricca Supereroi testo e significato del nuovo brano inedito presentato dal giovane artista ad Amici di Maria De Filippi.

Per Cricca, allievo della scuola nel Roster di Lorella Cuccarini, è arrivato il momento di presentare un nuovo brano inedito dopo la sua Se mi guardi così (qui trovate il brano e la storia del ragazzo prima del programma).

Cricca Supereroi significato del testo

Questa nuova canzone di Cricca è stata prodotta da Okgiorgio.

Si tratta di una canzone d’amore adatta all’età del giovane artista che racconta di una coppia che si ama e spera che durerà per sempre, ne è convinta anche se lui, un po’ più cinico (o realista) gli rammenta che anche tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finita.

Qui potete ascoltare il brano.

Cricca supereroi testo

Lo sai

che le coppie felici non mettono foto su Instagram

e si sfioran la mano quando non le inquadra nessuno

e si chiedono che cosa fare di tutti quei sogni

Lo sai

che quando ti guardo il mio cuore si scioglie così

e io non riesco a pensare a nient’altro che alle tue gambe

al tuo culo e alla tue braccia

e forse ci saremo distratti

e ci siamo ormai persi

io e te

E se anche Totti e Ilary si lasciano

chi siamo noi

che ipotizziamo che le cose non finiscano

supereroi

E siamo due pazzi con la sabbia nel cervello

io cavaliere e tu regina del castello

chi siamo noi

Lo sai

non essere triste per quello che ti aspetterà

è con la fatica che inizia la felicità

non ci devi mai più rinunciare

e forse siamo stati distratti

e ci siamo un po’ persi

io e te

E se anche Totti e Ilary si lasciano

chi siamo noi

che ipotizziamo che le cose non finiscano

supereroi

E siamo due pazzi con la sabbia nel cervello

io cavaliere e tu regina del castello

noi siamo noi

Che ogni tre giorni è un addio

che poi c’ho ragione io

e chi non parla abbastanza sono sempre io

ma non ci capiamo mai

stasera che cosa fai

andiamo a sentire Vasco

ok

E se anche Totti e Ilary si lasciano

chi siamo noi

che ipotizziamo che le cose non finiscano

supereroi

E siamo due pazzi con la sabbia nel cervello

io cavaliere e tu regina del castello

chi siamo noi