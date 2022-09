Amici 22, chi è Andre: dalla vittoria al Tour Music Fest alla scuola di Maria De Filippi

Nel corso della primissima puntata di Amici 22, trasmessa su Canale 5 lo scorso 18 settembre, il pubblico mainstream ha avuto la possibilità di conoscere anche il giovane concorrente Andrea Mandelli in arte Andre, artista originario di Lecco.

Alle spalle Andrea Mandelli-Andre ha qualche piccola ma rilevante esperienza nel mondo musicale, fra cui la partecipazione (con relativa vittoria) ad un concorso musicale. Ecco dunque, in breve, tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Andre di Amici 22: la biografia e le curiosità

Andrea ha 23 anni è nato nel 1999 a Calco, in provincia di Lecco. La sua passione per la musica nasce fin da quando è piccolo e lo porta ben presto ad iscriversi alle lezioni di Vocal Classes di Luca Jurman, celeberrimo ex docente di canto della scuola di Amici che di recente ha preso le distanze dalla trasmissione di Maria De Filippi.

Tre anni fa, prima di entrare ad Amici, Andrè aveva ottenuto la sua prima grande soddisfazione da artista, vincendo l’edizione 2019 del Tour Music Fest.

Poco prima di entrare ufficialmente nella classe di quest’anno, Andre ha dichiarato:

Sono eccentrico, originale e creativo. Sono molto competitivo nella musica, voglio vivere di musica e prima o poi riuscirò ad affermarmi.

Andre ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici interpretando una speciale cover di Make it rain di Ed Sheeran. La sua interpretazione ha convinto Arisa (“Ti ho sentito come il rombo di un motore di una classe A, hai spaccato” ha dichiarato la cantante) di cui sarà di conseguenza l’allievo. Molto più critico Rudy Zerbi che su di lui ha detto “Io già al secondo belato non ce la facevo più”.

I profili social di Andre

L’artista non è a dire il vero molto attivo sui social network, anche se ha aperto un profilo su Instagram, uno su TikTok e uno su Facebook che aggiorna di tanto in tanto con video delle sue performance.