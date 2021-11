Arisa: gli autori e la guida all’ascolto del nuovo album, “Ero romantica”

Arisa Ero romantica autori e canzoni del nuovo album in uscita il 26 novembre, il primo pubblicato da indipendente con la propria label, la Pipshow, con distribuzione Believe Artist Services.

Anticipato dai singoli Potevi fare di più (presentato in gara a Sanremo 2021), Ortica, Psycho e Altalene, Ero Romantica è un disco composto da 11 tracce in bilico fra romanticismo e urgente bisogno di libertà, carnalità e spiritualità: a volte sofferto e struggente, in altri momenti sfacciato e disinibito, in una sorprendente alternanza fra malinconiche ballate d’amore e sfrenati ritmi dance anni ’90, acrobazie vocali e, finanche, fraseggi rap.

Un dualismo che Arisa ha voluto sottolineare separando in due blocchi, canzoni più scatenate e elettroniche e quelle più lente e sentimentali, l’album, come in un ideale lato A e lato B.

Il disco ha anche idealmente due cover, una fronte e una retro, una in black and white che ritrae un’Arisa femme fatale da film noir ma in versione sexy punk; l’altra in un primo piano segnato dai tormenti del cuore e virato in rosa.

Ero Romantica vuole celebrare la femminilità e le sue contraddizioni, l’autodeterminazione femminile e la schiavitù volontaria, un disco che urla l’esigenza di cambiare punto di vista per non rimanere schiacciati dall’omologazione.





Il disco è stato prodotto da Jason Rooney con la coproduzione di Giuseppe Barbera in Licantropo, Cuore, La casa dell’amore possibile e L’Arca di Noè. Psycho e Altalene invece sono stati prodotti da Danusk, mentre il brano Maddalena vede la produzione sia di Danusk che di Jason Rooney.

Si discosta la sanremese Potevi fare di più prodotta da Adriano Pennino.

Arisa Ero romantica autori e canzoni

Ecco la tracklist dell’album con tutti gli autori.

ERO ROMANTICA

(G. Barbera – G. d’Albenzio – R. Pippa) PSYCO

(D. Autore – T. M. Bjåland – V. Reitan – R. Pippa – F. Sponta) AGUA DE COCO

(G. d’Albenzio – O. Felicetti) ALTALENE FEAT. BROWN AND GRAY

(D. Autore – J. Herbst – K. Brown – R. Pippa – S. Gray) MADDALENA

(Lorenzo Vizzini a.k.a. Pakytaky) LICANTROPO

(G. Anastasi – C. Pratofiorito) CUORE

(Giuseppe Anastasi) LA CASA DELL’AMORE POSSIBILE

(G. Anastasi – A. Flora) ORTICA

(G. d’Albenzio – R. Pippa) POTEVI FARE DI PIÙ

(Gigi D’Alessio) L’ARCA DI NOÈ

(Giuseppe Anastasi)

Clicca in basso su continua per la guida all’ascolto delle canzoni.