NDG: è fuori il brano inedito che gli vale l’ingresso ad Amici di Maria De Filippi (TESTO)

NDG Fuori testo del brano che ha permesso al rapper, già disco d’oro a 17 anni di ricominciare ad Amici di Maria De Filippi.

Nuovo allievo della scuola di musica più famosa d’Italia è NDG, ovvero Nicolò D. Il 22enne romano ha una storia molto particolare che il nostro sito ha sempre seguito sin dagli esordi.

Nel 2017 mentre frequenta il liceo pubblica da indipendente il singolo Panamera che conquista il disco d’oro con oltre 30 milioni di stream su Spotify. Questo lo porta ad un contratto con Sugar ma le cose non vanno come sperato e va in crisi al punto tale che pensa di abbandonare la musica. Solo che quando parte una base non resiste e ritorna alla musica.

Maria tiene a sottolineare al ragazzo questo concetto: “Partiamo dal presupposto che chi se ne frega se un pezzo è una hit o non è una hit. Se la musica è la tua passione, indipendentemente da come andrà oggi vai avanti“.

NDG le risponde che è ad Amici per mettersi in gioco e che “il disco d’oro non vuole dire niente ho da imparare quanto ognuno di loro…”

Canta il brano inedito Fuori… qui il testo.

NDG FUORI TESTO

No no no

no no no

Se solo tu vedessi come sto

potrei dare un senso a queste lacrime

uh, uh yeah

uh, uh, yeah

una notte non basta

metti metti Chianti

voglio rifarlo di nuovo con te fino a tardi

uh, uh yeah

uh, uh, yeah

Quindi non è amore è solo sesso

bagno col gin quello

che mi hai lasciato dentro

Vado fuori di testa se mi dici di no

non so più stare senza dimmi come si può

è stato uno sbaglio innamorarmi di te

ma lo farei ancora, ancora, ancora

e vado fuori di testa

non mi succede mai

e saro già lontano quando tu tornerai

è stato uno sbaglio innamorarmi di te

ma lo farei ancora, ancora e ancora

Cosa rimane di noi

una stanza vuota senza rumore

questi giorni non finiscono mai

giuro mai

dimmi perché piangi sempre e te ne vai

Vado fuori di testa se mi dici di no

non so più stare senza dimmi come si può

è stato uno sbaglio innamorarmi di te

ma lo farei ancora, ancora e ancora

e vado fuori di testa

non mi succede mai

e sarò già lontano quando tu tornerai

è stato uno sbaglio innamorarmi di te

ma lo farei ancora, ancora, ancora