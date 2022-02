Amici di Maria De Filippi: la puntata di domenica 13 febbraio tra sfide, gare e la standing ovation per Irama

Amici puntata di domenica 13 febbraio. Maria De Filippi ricorda ai professori che possono già mandare i propri allievi al serale o eliminarli e la produzione tramite le sfide e le gare sta cercando di aiutarli a scegliere.

Si parte subito quindi con la gara di cover. I ragazzi oggi saranno giudicati da Emma, di ritorno nel programma che l’ha lanciata dopo l’esperienza al Festival di Sanremo con Ogni volta è così.

AMICI PUNTATA 13 febbraio – La gara delle cover

Parte LDA con La stella più fragile dell’universo di Ultimo. Il voto è 7 e mezzo. Segue Aisha canta Certe cose di Madame. Voto 8 e mezzo. Il terzo è l’ultimo arrivato, da un mese, Calma con Rimmel di Francesco De Gregori. Voto 8 +.

Crytical parla nelle barre, che gli sono state richieste dalla produzione, che la bassa stima che prova verso sé stesso e prende 8. Segue Sissi che si cimenta con un pezzo internazionale e conquista un 9 e mezzo. Le esibizioni seguenti hanno il voto segreto.

Albe canta Vita tranquilla di Tricarico con un suo incipit in cui per la prima volta parla del suo deficit dell’attenzione. Chiudo Luigi con Una città per cantare e Alex con Questo piccolo grande amore.

Ecco la classifica finale di Emma:

Sissi Aisha Calma Crytical Albe Lda Alex – Luigi

La cantautrice si esibisce con il brano Sanremo di cui, il 18 febbraio, uscirà il 45 giri.





Alex porta la sua maglia a Lorella Cuccarini che scoppia a ridere e conferma la maglia al suo allievo. Rudy invece vorrebbe sentire cantare Luigi su un pezzo nuovo, inedito scritto da Enrico Nigiotti, Tondo, e che parla del bullismo su un ragazzo in sovrappeso, ma pieno di positività.

Luigi lo interpreta con un grembiule che lo fa sembrare più grosso. Rudy Zerbi gli restituisce la maglia.

Arriva il momento del secondo ospite di ritorno da Sanremo 2022… Irama che presenta Ovunque sarai, brano classificatosi al quarto posto della classifica e che sta spopolando nello streaming. Il brano sarà contenuto nel nuovo album in uscita il 25 febbraio, Il giorno in cui ho smesso di pensare.









Il pubblico e i cantanti in gara riservano al cantautore una standing ovation. Albe in particolare è proprio fan dell’artista.

Segue Sangiovanni, anche lui di ritorno da Sanremo, dove ha debuttato con Farfalle classificandosi al quinto posto. Ad aprile uscirà il suo nuovo album, Cadere volare.

IL SERALE

Chi prende la maglia del serale continuerà ad esibirsi ma inizierà già a prepararsi per le coreografie del serale. Conquistano la maglia per il serale il ballerino di Veronica Peparini, Dario, tra i cantanti in prima posizione nella media di tutte le classifiche c’è Sissi a cui Lorella Cuccarini assegna la maglia per il serale. La ragazza è così la prima allieva di canto ad arrivare al serale (nel ballo l’aveva già ottenuta Michele).